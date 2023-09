Während der SWR1 Hitparade in Neuwied wurde ein schweres Verbrechen begangen. Das Lied "The Turn of a Friendly Card" von The Alan Parsons Project wurde nicht ganz ausgespielt!

Das ist einem Hörer natürlich sofort aufgefallen. Jürgen Semmling-Artschwager arbeitet in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach in Wöllstein und möchte für diesen Vorfall Gerechtigkeit sehen. Hanns Lohmann und Frank Jenschar haben mit ihm gesprochen und nochmal nachgeschaut: tatsächlich haben 38 Sekunden vom Song gefehlt! Und der Übeltäter ist kein anderer als Michael Lueg. Laut Jürgen Semmling-Artschwager müsste Michael dafür "schon ein paar Tage" einsitzen…