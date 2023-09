per Mail teilen

Mittlerweile ist es schon Tradition bei der SWR1 Hitparade: Frank Jenschar lässt sich immer eine kleine liebevolle Gemeinheit für seinen Moderationspartner Hanns Lohmann einfallen.

Die durfte natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen. Ton ab und Zwerchfell-Crunches on! Denn Frank hat für seinen Song in diesem Jahr "Komet" von Udo Lindenberg und dem Rapper Apache 207 als Vorlage genommen.