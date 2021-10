"Stairway To Heaven"-Flashmob ist Internet-Hit

per Mail teilen

Der SWR1-Hitparade-Flashmob "Stairway To Heaven" geht um die Welt. Millionenfach wurde das Video bereits im Internet angesehen. Selbst ein New Yorker Magazin ist darauf aufmerksam geworden.

Das New Yorker "Superstar Magazine" teilte das Youtube-Video des SWR1-Flashmobs. Das Video zeigt den Pop- und Gospelchor "popCHORn" aus Klein-Winterheim. Die Chormitglieder hatten 2017 als Touristen getarnt "Stairway To Heaven" von Led Zeppelin in der Mainzer Altstadt zum besten gegeben.

Mehr als 14 Millionen Menschen haben sich bisher das Video auf der Facebook-Seite des New Yorker Magazins angeschaut. Über 12.000 Leute haben es auf der "Superstar Magazine"-Seite kommentiert, mehr als 350.000 mit ihren Freunden geteilt - ein Erfolg für die Produzenten und die Musiker. Denn auch die Youtube-Klickzahlen gehen damit in die Höhe.

"Ich weiß, dass ein Flashmob reinhaut, aber in diesem Ausmaß, das hat mich wirklich überrascht."

Die weltweite Begeisterung übertrifft alle Erwartungen. Tom Lügger von der SWR1 Multimedia-Redaktion ist stolz auf die Resonanz. "Das Internet kennt keine nationalen Grenzen."