Das war die Hitparade 2021

Vom 6. bis 10. September sendeten wir rund um die Uhr Ihre TOP 1.000 - und ein bisschen mehr. Während sich an der Spitze nicht viel tat, gab es an den ersten vier Hitparaden-Tagen einige musikalische Überraschungen, die SWR1 Musikredakteur Benjamin Brendebach für Sie entdeckt hat.

Queen bleibt auf Platz 1 der SWR1 Hitparade in Rheinland-Pfalz. picture-alliance / Reportdienste Photoshot

Keine Wechselstimmung auf Platz 1-3

Queen mit "Bohemian Rhapsody" haben es auch in diesem Jahr wieder auf den ersten Platz geschafft und verweisen wie auch im letzten Jahr Disturbed mit "Sound Of Silence" und Led Zeppelin mit "Stairway To Heaven" auf die Plätze zwei und drei.

Queen sind auch was die Anzahl der Songs angeht, die Könige - oder besser Königinnen: 29 Songs der Briten haben es in die TOP 1.000 geschafft.

Die Top 10 der SWR1 Hitparade 2021

Platz Titel Interpret 01 Bohemian Rhapsody Queen 02 The Sound of Silence Disturbed 03 Stairway to heaven Led Zeppelin 04 Palzlied Die anonyme Giddarischde 05 Music John Miles 06 Don't stop believin' Journey 07 Child in time Deep Purple 08 Nothing else matters Metallica 09 The Rose Bette Midler 10 Am Fenster City

ABBA schaffen das Wunder

Nur vier Stunden vor dem Ende der Abstimmung kamen die beiden neuen Songs der schwedischen Superstars ABBA raus - und trotz dieser kurzen Zeit konnten sich beide Titel noch sicher unter den TOP 1.000 platzieren. "Don’t Shut Me Down" hat es auf Platz 666 geschafft und "I Still Have Faith In You" kommt sogar auf Platz 381.

Beim Event "ABBA Voyage" wurde das neue Album und eine Hologramm-Show der Band ABBA angekündigt. Das Album werde unter dem Titel "Voyage" am 5. November erscheinen. Zudem sind virtuelle Konzerte geplant, bei denen die vier Bandmitglieder als digitale Abbilder - als "Abbatare" - zu sehen sein sollen. dpa Bildfunk Jens Kalaene

150 Jahre alter Song ist höchster Neueinsteiger

Nathan Evans‘ Version des Shantys "Wellerman" ist der Neueinsteiger des Jahres. Bis auf Platz 26 konnte der Song des ehemaligen Postboten aus Schottland klettern. Zum Vergleich: im vergangenen Jahr waren die Rolling Stones mit "Living In A Ghost Town" die höchsten Neueinsteiger, kamen aber "nur" auf Platz 86.

Ein Titel, vier Versionen, viermal platziert

Der Titel "Halleluja" ist ein Dauerbrenner in der SWR1 Hitparade. Dieses Jahr hat er allerdings das Kunststück geschafft, in vier verschiedenen Versionen in die TOP 1.000 zu kommen. Bon Jovi, die Pentatonix, Jeff Buckley und am besten hat das Original von Leonard Cohen mit Platz 23 abgeschnitten.

Columbia - Sony

Weihnachtsstimmung in Rheinland-Pfalz

Dass "Last Christmas" von Wham! Zu den TOP 1.000 der Hörerinnen und Hörer gehört, ist Tradition. In diesem Jahr scheint die Sehnsucht nach Weihnachten allerdings größer zu sein, denn in diesem Jahr sind vier Weihnachtstitel unter den meistgewählten Titeln: Neben "Last Christmas" auch "A Spaceman Came Travelling" von Chris De Burgh, "Little Drummer Boy" von New Kids On The Block und "Fairytale Of New York" von den Pogues.