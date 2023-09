Sie sind immer mit dabei bei der Hitparade: Die Toten Hosen! Kein Wunder – sie sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der deutschen Rock- und Poplandschaft und haben zig tausende Fans.

Auch in diesem Jahr haben wir die Toten Hosen schon in unseren Top 1000 gehört. Bislang waren Campino und Co. schon mit sechs Songs dabei: "Nur zu Besuch", "Wünsch dir was", "Bayern", "Wannsee", "Bonnie & Clyde" und ihrem "Wort zum Sonntag".

Über so viel treue Fans und viele Stimmen bei der SWR1 Hitparade freut sich auch Tote-Hosen-Sänger Campino im Interview mit Veit Berthold und Claudia Deeg.