Die Top 10 in Bildern

Platz 10: City und "Am Fenster". "Am Fenster" beruht auf einem Gedicht der Schriftstellerin Hildegard Maria Rauchfuß. Den besonderen Pfiff erhält der Song durch den (eigentlichen) City-Bassisten Georgi Gogow, der hier auf der Geige Elemente der Folklore seiner bulgarischen Heimat beisteuert. Wer wollte, konnte "Am Fenster" - namentlich in der damaligen DDR - als Sehnsucht nach Freiheit interpretieren...

dpa Bildfunk Picture Alliance