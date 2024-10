SWR1 Hitparade 2024

Platz 10: Mit ihrer ersten Single "Loch Lomond" schafften Runrig 1979 direkt den Sprung in die UK-Charts – und sind auch immer wieder unter den Top-Platzierungen in der Hitparade zu finden. Eigentlich handelt es sich bei "The Bonnie Banks Of Loch Lomond" um ein schottisches Traditional, das schon von vielen Künstlern interpretiert wurde. Mal sehen, ob beispielsweise AC/DC oder Marillion mit ihrer Version es irgendwann mal in unsere Top 1.000 schaffen.