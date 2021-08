Dienstag, 17. September: Um 7 Uhr startete die SWR1 Hitparade. Zu Gast im Gläsernen Studio war neben unseren Moderatoren Hanns Lohman und Veit Berthold auch der Oberbürgermeister von Landau, Thomas Hirsch. Den musikalischen Anfang machte auf Platz 1.000 "The Court of the Crimson King" von King Crimson.