Die Abstimmung zur SWR1 Hitparade 2021 ist in vollem Gange. Ob es Ihre Songvorschläge in die Top 1.000 geschafft haben, erfahren Sie vom 6. bis 10. September - oder vielleicht jetzt schon hier?

Was wir schon wissen

Wer in diesem Jahr Platz 1 belegt, das erfahren wir erst am letzten Tag der Hitparade. Trotzdem gibt es schon einige spannende Fragen, denen wir nachgegangen sind:

Geheimnis 1: "Neue" Titel legen einen Blitzstart hin

In den ersten Tagen der Abstimmung machen die "Neuen" Songs direkt Wirbel. Titel wie "Iko Iko" oder allen voran der "Wellerman" gehen aus dem Stand hohes Tempo und wollen zeigen, dass sie es in die Top 1000 schaffen. Und auch „altgediente“ Interpreten mit aktuellen Songs wissen, wohin sie wollen: ganz nach oben. Ob Chris De Burgh mit "Live life, live well", Deep Purple mit "Throw my bones" oder der Boss Bruce Springsteen mit "Letter To You" – die Chancen stehen hervorragend, dass wir diese Titel auf einem der TOP 1000 Plätze hören werden.

Geheimnis 2: Der Charlie Watts Effekt

Nachdem der Schlagzeuger der Rolling Stones im Alter von 80 Jahren gestorben ist, sind die Stimmen für ihn und seine Band in die Höhe geschossen. Wir werden beobachten, ob das ein Trend bleibt, zitieren aber hier einen nicht namentlich genannten Insider aus der Redaktion: "Die SWR1 Hörerinnen und Hörer scheinen zu wissen, was sich musikalisch gehört und erweisen dem legendären Schlagzeuger die Ehre".

Geheimnis 3: 10 Titel – 1 Stunde

Wenn die aktuellen Top Ten so bleiben sollten, wie sie jetzt sind, dann würden die Titel zusammen gerechnet genau 59 Minuten und 33 Sekunden dauern, im Schnitt also fast sechs Minuten. Keine schlechte Quote, wenn man bedenkt, dass Radio-Singles für gewöhnlich nicht viel länger als drei Minuten waren und sind. Ob es so kommt, ist natürlich noch komplett offen – und sie haben es in der Hand, aber sicher ist jetzt schon: die Top 10 werden ein musikalisches Hochfest, wie es das nur in der SWR1 Hitparade gibt.