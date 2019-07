Ist das wirklich John Miles da auf dem Landauer Rathausplatz? Ja, ist er! Gekommen ist er für den neuen SWR1 Flashmob. Der Song? Na klar: "Music".

"Bohemian Rhapsody", "Stairway to heaven", "Sound of silence" - der SWR1 Flashmob hat inzwischen Tradition - und die Videos dazu mehrere Millionen Abrufe! Dass das Überraschungskonzert im Ort der diesjährigen Hitparade stattfinden wird, das wissen eingefleischte Fans natürlich. Aber wann? Das war die große Frage.

Am Samstagvormittag war es schließlich soweit: Quasi aus dem Nichts erklingen Instrumente, nach und nach tauchen Chorsänger auf und sorgen mit John Miles' "Music" für Gänsehaut bei den Passanten in der Landauer Innenstadt. Mission Flashmob geglückt - aber das sollte diesmal noch nicht alles sein.

Wie John Miles für den Flashmob begeistert werden konnte

Denn ein einfacher Flashmob ist dem SWR1 Team um Projektleiter Tom Lügger und Hitparaden-Chef Niels Berkefeld längst nicht mehr genug. Ein Highlight sollte in diesem Jahr her - und was könnte die Menschen mehr begeistern, als der Star des Songs höchstpersönlich.

Zwischen den Sängern des Chors taucht John Miles auf, spielt Gitarre und singt seinen wohl bekanntesten Hit. Er läuft auf einen Feuerwehrwagen zu, Planen werden zurückgefahren und plötzlich steht für das dramatische Finale des Songs ein Flügel auf dem Fahrzeug.

Die Überraschung war groß bei den Marktbesuchern in Landau SWR

Um diesen Coup zu landen, nutzten Berkefeld und Lügger ihre Chance backstage auf der "Night of the Proms", wo traditionell auch John Miles dabei ist. "Wir haben erst dem Macher der Show unsere Idee vorgestellt", erzählt Berkefeld. Dem gefiel der Vorschlag, also wurden Konzepte geschrieben und zahlreiche Mails hin- und hergeschrieben.

John Miles selbst hat gar nicht lange überlegt. "Die Herausforderung reizt mich", sagt er im Interview. Nur einen einzigen Versuch zu haben, das fand der Superstar so spannend, dass er zugesagt hat.

Hollywoodreife Inszenierung

Dass der Flashmob wieder einmal reibungslos über die öffentliche Bühne ging, ist auch nach drei Jahren Erfahrung keine Selbstverständlichkeit. "Es müssen mehr als 100 Personen im laufenden Marktgeschehen koordiniert werden", erklärt Regisseur Tom Lügger. "Wann fängt der Pianist an, wann die Sänger und wann taucht John Miles auf? Dazu kommen 20 Kameras, die das Geschehen aufzeichnen und so gesteuert werden müssen, dass sie sich nicht gegenseitig filmen."

John Miles reizte vor allem, nur einen einzigen Versuch zu haben SWR

Die SWR1 Crew und die Sänger von "PopCHORn" aus Klein-Winternheim sind inzwischen ein eingespieltes Team. Schließlich kennen sie sich seit dem ersten Flashmob, damals in Kaiserslautern. Durch die Zusammenarbeit mit dem Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz habe man in diesem Jahr eine Altersspanne zwischen 12 und 70 Jahren gehabt, was John Miles besonders gut gefallen habe, so Lügger.

Eine besondere Rolle kam auch dieses Mal wieder Chorleiter Ha-Jo Schöne zu: Nachdem er bereits eine Reinigungskraft, einen DHL-Paketboten und einen Bühnentechniker gespielt hat, tarnte er sich nun als Feuerwehrmann.

Nach dem Flashmob ist vor dem Flashmob

"Wir hatten über ein halbes Jahr Arbeit mit dem Flashmob", sagt Niels Berkenfeld. Nun heißt es: Materiel sichten, die emotionalsten Momente finden und den Flashmob 2019 zusammenschneiden. Pünktlich zum Start in die Hitparadensaison wird der Film mit John Miles in der Hauptrolle dann fertig sein.

(Das fertige Video vom "Music"-Flashmob in Landau finden Sie Ende August auf unserer Website und in unserem Youtube-Channel!)

