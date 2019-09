Fünf Tage und 1.000 Lieder - das ist die SWR1 Hitparade! Alles rund um das Gläserne Studio und Geschichten vom zweiten Hitparaden-Tag aus Landau finden Sie hier.

+++ 13:49 Uhr - Hurra, die lieben Rocker sind da! +++

Wer bei Rockern an die Hells Angels denkt, der liegt hier ganz falsch: Manni (2. v. l.) und seine Gang schauen jedes Jahr beim gläsernen Hitparaden-Studio vorbei. Und das nicht etwa, um den Kasten auseinanderzunehmen - ganz im Gegenteil: Manni und Co. sind liebe Rocker, sammeln Spenden für die Herzenssache und kutschieren die, die das möchten, auf ihren Böcken eine Runde umher.

+++ 13:02 Uhr - Singer, Songwriter, Landauer +++

Rolf Stahlhofen war zu Gast im gläsernen Studio. Der Mann ist Sänger und Songwriter, Ex-Mitglied der Söhne Mannheims und hat Teile seiner Kindheit und Jugend in Landau verbracht. Der Mann kennt die Stadt und: der Mann liebt die Stadt. Wir auch :)

Dauer 0:50 min "Die Pfalz ist ein Slow-Food-Paradies" Rolf Stahlhofen ist Singer, Songwriter, ehemaliger Sohn Mannheims und vor allem: in Landau aufgewachsen. Im Interview spricht er über seine SWR1 Hitparaden-Stadt.

+++ 12:17 Uhr - Der Superfan zieht sein Ding durch +++

Axel Spilker ist wieder da - wie am Dienstag angekündigt kommt er vor der Arbeit, in der Mittagspause und abends zum gläsernen Studio. Und an jedem Tag mit neuer Botschaft! Das nennen wir wahre Leidenschaft für die SWR1 Hitparade.

+++ 10:37 Uhr - Nena oder Rammstein? +++

Die SWR1 Hitparade spricht natürlich auch Deutsch! Ob Pur oder Reinhard Mey, Grönemeyer oder Westernhagen - sie sind alle mit dabei. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht, mit wem's die SWR1-Facebook-Fans eher halten: hartrockig mit Rammstein oder poppig mit Nena. Und siehe da ...

+++ 09:59 Uhr - Der Pfälzer - eine treue Fan-Seele +++

Wer in der Pfalz Fußball-Fan ist, der hat's dieser Tage nicht leicht. Der FCK dümpelt in der dritten Liga vor sich hin. Für die meisten Pfälzer gilt trotz aller Probleme: Nur der FCK! Wie hier in der Landauer Ur-Fan-Kneipe "Treffpunkt". Da muss man sich eben mit Erinnerungen an die gute alte Zeit trösten.

+++ 08:12 Uhr - Voller Einsatz für Hitparaden-Tickets +++

Am Samstag ist die Hitparaden-Party - der feierliche Abschluss der SWR1 Hitparade in Landau. Wer da dabei sein will, muss auch schon mal alle Eitelkeit über Bord werfen, wie die Hörer Linda Köhler und Horst Kowalczyk, die im Schlafanzug ins gläserne Studio gekommen sind. Das ist mal Einsatz!

Im Pyjama ins Studio SWR Bild in Detailansicht öffnen

+++ 07:15 Uhr - Guten Morgen aus Landau! +++

Guten Morgen! Ausgeschlafen? Haben Sie überhaupt geschlafen oder - wie wir - die ganze Nacht durchgehört? Hier in Landau lässt sich der Tag etwas ruhiger an als gestern, aber kein Wunder: Heute ist ja auch kein Markttag! Hier ein erster Eindruck aus der sonnigen Pfalz: