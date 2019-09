Fünf Tage und 1.000 Lieder - die SWR1 Hitparade steht in den Startlöchern. Alles rund um das Gläserne Studio und Geschichten vom ersten Hitparaden-Tag aus Landau finden Sie hier.

+++ 8:20 Uhr - Frühstück ist da! +++

Wow ... was für ein Service! Die Landauer Marktbeschicker haben eben erstmal Frühstück für die Radiomenschen vorbeigebracht - dankeschön :)

Marktbeschicker bringen Frühstück ins Studio nach Landau SWR

+++ 7:05 Uhr - Ein echter Fan +++

Diesen Herren werden wir in den nächsten Tagen noch häufiger sehen: Axel Spilker aus Landau ist ein echter Hitparaden-Superfan. Und der muss zum Startschuss dann natürlich auch dabei sein.

+++ 7:05 Uhr - O'spielt is'! +++

Der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) ist zu Gast im Studio - und darf sich jetzt mit Hanns Lohmann und Veit Berthold den ersten Song und damit Platz 1.000 der Hitparade anhören: The Court of the Crimson King von King Crimson! Neun Minuten ... das gibt's in voller Länge wirklich nur während der SWR1 Hitparade!

+++ 06:45 Uhr - Reges Treiben auf dem Marktplatz +++

Früh ist's - aber auf dem Marktplatz ist um diese Uhrzeit schon richtig was los. Und das noch nicht wegen der SWR1 Hitparade, sondern weil die Stände für den Wochenmarkt aufgebaut werden. Also für Essen und Trinken ist heute Morgen rund ums gläserne Studio auf jeden Fall gesorgt.

+++ 06:33 Uhr - Gleich geht's los +++

Nach den 7-Uhr-Nachrichten kommt er - der erste Song der SWR1 Hitparade 2019. Wir sind schon ganz aufgeregt.