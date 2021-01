Herzenssache bedankt sich bei allen Spender*innen für fast 3,9 Millionen Euro. Damit kann die Kinderhilfsaktion 23 neue Hilfsprojekte in Baden-Württemberg, Rheinland Pfalz und im Saarland fördern.

"Ich bin sensationell stolz, dass in einem Jahr, in dem Corona eigentlich alles beherrscht hat, unsere Zuhörer*innen und Zuschauer*innen so solidarisch mit uns waren," erklärt die Herzenssache e.V.-Vorsitzende und SWR-Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz, Simone Schelberg, im SWR1 Interview. Weitere Informationen zu den gesammelten Spenden finden Sie auf herzenssache.de und ab Mittwoch, den 27. Januar auch bei Facebook und auf Instagram.

Spendensumme reicht für alle Projekte

Herzenssache e.V. hat damit seit der Gründung im Jahr 2000 insgesamt rund 44 Millionen Euro an Spenden eingenommen und mit dem Geld mehr als 1.100 Hilfsprojekte im Südwesten realisiert. Mit der erreichten Summe können auch in diesem Jahr alle von der SWR Herzenssache geförderten Projekte in vollem Umfang weiter gefördert werden, erklärt die Vorsitzende begeistert: "Wir haben 23 Weihnachts-Projekte beschlossen und die können 2021 auch fulminant unterstützt werden. Das heißt also, wir können wirklich alles das machen, was wir uns vorgenommen haben."

Projekt Sterntaler

Dr. Simone Schelberg ist Vorsitzende des Herzenssache e.V. und SWR Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz. SWR Monika Werneke

Für Simone Schelberg ist es wichtig, dass gerade in Pandemie-Zeiten die SWR Herzenssache an der Seite von Kindern und Jugendlichen im Südwesten steht und die bestehenden Projekte so unbürokratisch wie möglich dort unterstützt, wo Hilfe gebraucht wird. Neben allen anderen ist Simone Schelberg dabei das Projekt "Sterntaler" in Dudenhofen ans Herz gewachsen. Hier fördert die Herzenssache den Aufbau des ersten stationären Kinderhospizes in Rheinland-Pfalz: "Das haben wir auch schon in den vergangenen Jahren gefördert. Aber jetzt geht es plötzlich im Corona-Jahr um so ganz banale Sachen wie eine Begegnungsstätte draußen im Freien, wo sich Kinder, Geschwisterkinder, Familien einfach treffen können. Das gibt's nicht. Und da engagieren wir uns gerade und schaffen so einen Begegnungsplatz."

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Für Simone Schelberg ist die Spendensumme von knapp vier Millionen Euro eine echte Sensation: "Wir haben letztes Jahr mit drei Millionen Euro Spendensumme zu Beginn unseres Jubiläumsjahres schon einen Spendenrekord verkündet. Aber dass wir ausgerechnet im Corona-Jahr dann vier Millionen Euro an Spenden verzeichnen, das ist die absolute Sensation. Vielen, vielen Dank!" Dabei ist Schelberg vor allem von der Solidarität der Spender angetan: "Wenn es um Solidarität geht, dann sind unsere Hörerinnen und Hörer dabei."

"Das Geld kommt da an, wo es gebraucht wird!" Simone Schelberg, Vorsitzende Herzenssache e.V.

Wenn auch Sie die Projekte der SWR Herzenssache unterstützen möchten, können Sie das online auf herzenssache.de tun. "Dort finden Sie alle Projekte, die wir 2021 unterstützen, und erfahren, wie Sie spenden können, mit kleinen Spenden oder mit großen Spenden, wie es gerade passt," erklärt die Vorsitzende des Herzenssache e.V., Simone Schelberg.