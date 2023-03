per Mail teilen

"Das ist los" ist bereits das 16. Studioalbum von Herbert Grönemeyer — doch die Aufregung ist nach wie vor groß.

Das neue Album erscheint sowohl auf CD als auch auf Vinyl. "Es hat einen modernen Beat, ist aber auch ein bisschen an den Rock'n'Roll-Beat angelehnt", beschreibt der Sänger den an die 80er-Jahre erinnernden Klang. "Da steckt einiges an Retro drin."

Wie Herbert Grönemeyer seinen Lebensmut behält, wieso das Album als "Krisensymbol" taugt und wie die Arbeit an neuen Songs in Italien war, das alles hat er im Interview mit SWR1 Moderator Michael Lueg erzählt.

Musiker Herbert Grönemeyer dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth