Neue Grönemeyer Single "Angstfrei"

Herbert Grönemeyer hat einen weiteren Song aus seinem kommenden Album "Das ist los" veröffentlicht, die Single "Angstfrei". Wir haben mit SWR1 Musikredakteur Stephan Fahrig über den Sound und die Bedeutung der neuen Single gesprochen.

In der Welt der Popmusik ist aktuell nichts so angesagt, wie der Sound der 80er. Auch Herbert Grönemeyer bedient sich bei seinem neuen Song "Angstfrei" am Sound der 80er – das klingt fast schon ein bisschen nach "Neue Deutsche Welle", so Fahrig. Doch das Herzstück des Songs ist natürlich der Text, wie bei Grönemeyer nicht anders zu erwarten. Der Sänger steht für Wortakrobatik und starke Haltung.

Song für diese Zeit voll Unsicherheit

In "Angstfrei" spricht sich Herbert Grönemeyer deutlich für all die jungen Menschen aus, die sich für das Klima stark machen. "In der Unruhe liegt die Kraft" heißt es im Song, der aber nicht schwer oder düster klingt, sondern eher motivierend, mit Blick nach vorne, fast schon nach Vorfreude und Hoffnung. Sein Versuch ist es, wie er selbst sagt, "die Menschen zu motivieren gemeinsam aus dieser geistigen Enge und den einhergehenden Ängsten zu kommen, die uns alle seit drei Jahren bestimmen und uns sicherlich auch in Zukunft beschäftigen werden." Grönemeyer will Mut machen und ein Verständnis dafür schaffen, dass es wichtig ist zusammenzurücken und eine gemeinsame Kraft zu entwickeln, die gegenseitig motiviert und Hilft über Ängste zu sprechen.

Gemeinsam kann man sich auch von diesem Druck freimachen.

Es geht ihm darum, all die wichtigen Themen in der Welt nicht zu vergessen, sich aber freizumachen von den Ängsten und diese als das zu akzeptieren, was sie sind ohne sich zu sehr beeinflussen zu lassen.

Wenn man Ängste als das akzeptiert, was sie sind, kann man sich von ihnen freimachen.

"Das ist los Tour 2023"

"Das ist los" ist der Titel des neuen Albums, was am 24. März erscheinen wird. Zuvor waren daraus bereits die Songs "Deine Hand" und "Urverlust" veröffentlicht worden. Auf Tour geht der Sänger mit dem neuen Material natürlich auch in Rheinland-Pfalz.