In unserem neuen Format testen wir Ehrenämter in Rheinland-Pfalz. Zum Beispiel THW, DLRG und Sporttrainer. So können Sie rausfinden, welches auch etwas für Sie sein könnte.

In Rheinland-Pfalz machen extrem viele Menschen ein Ehrenamt. Etwa 1,5 Millionen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer engagieren sich freiwillig. Das sind laut einer Studie etwas mehr als 40 Prozent der Menschen im Land, heißt es auf der Webseite der Landesregierung.

Aktiv bei DLRG, THW oder als Ortsbürgermeister

Viele Menschen engagieren sich zum Beispiel in Sportvereinen, bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), beim Technischen Hilfswerk (THW), als Ortsbürgermeister oder auch bei der freiwilligen Feuerwehr.

Welches Ehrenamt ist das richtige für mich?

Aber wie ist das eigentlich als ehrenamtlicher Rettungsschwimmer bei der DLRG, wenn man so schnell wie möglich jemanden vor dem Ertrinken retten muss? Oder wie ist das, wenn man den Gemeinderat als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister leitet - wenn man bestimmen kann, was im eigenen Ort gemacht wird und was nicht?

In unserem neuen Format SWR-Heldentraining testet Moderator Max Sprengart verschiedene Ehrenämter.

Ehrenamt DLRG - Was Sie darüber wissen sollten

In der ersten Folge war Max einen Tag lang als Rettungsschwimmer bei der Ortsgruppe Andernach der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Die DLRG-Retter aus Andernach waren auch die ersten, die beim Hochwasser an der Ahr Menschen vor dem Ertrinken gerettet haben. Die Aufgaben für Max: Patrouille fahren mit dem Rettungsboot, Menschen aus dem See retten mit einem Luftgurt, kochen für die Truppe und mit Tauchanzug und Tauchlehrer abtauchen in den Laacher See.