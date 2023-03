Es gibt viele Methoden fürs Fasten. Die Heilpraktikerin Silvia Kessler aus Worms begleitet seit vielen Jahren Fastengruppen nach der klassischen Buchinger-Methode. Im SWR1 Interview erzählt sie, wie das funktioniert und welche Krankheiten sich damit gut behandeln lassen.

SWR1: Was ist das Tolle am Fasten? Warum soll ich mir das eigentlich antun, nichts zu essen?

Silvia Kessler: Das Tolle am Fasten ist, dass es dem Körper neue Energie gibt, dass es Reparaturleistungen startet und man sich dadurch sehr wohlfühlt, wenn man das einmal durchgezogen hat.

SWR1: Das klingt ja super. Aber es ist auch super schwer. Ich habe ehrlicherweise nach wie vor höchsten Respekt. Denn wenn ich 24 Stunden nichts esse, werde ich langsam, aber sicher, aggressiv.

Kessler: Wenn Sie einfach nur nichts essen, haben Sie auch ununterbrochen Hunger. Fasten will vorbereitet werden. Zuerst muss man mal gucken, ob die Person überhaupt geeignet ist. Dann stimmt man sich ein mit ein paar Entlastungstagen im Vorfeld. Und dann kommt unbedingt das "Glaubern" (Anmerkung der Redaktion: Einläufe mit Glaubersalz). Wenn Sie das nicht machen, wenn Sie also den Darm nicht komplett entleeren, haben Sie ununterbrochen Hunger und werden es nicht schaffen. Wenn Sie das aber gemacht haben, stellen Sie fest, dass man das sehr gut schaffen kann.

Gerade Migräne-Patienten sagen oft, dass sie dann monatelang beschwerdefrei sind.

Die bewährteste Methode ist die nach Buchinger, wo Sie ganz wenige Kalorien über den Tag verteilt zu sich nehmen, indem Sie verdünnte Fruchtsäfte trinken und abends eine Fastenbrühe ohne Einlage. Damit geben Sie dem Körper eine Riesenentlastung. Die Verdauungstätigkeit und Stoffwechseltätigkeit ist eine große Leistung vom Körper. Wenn er das eine Woche lang nicht machen muss, kann der unheimlich viel reparieren. Das kommt Migränepatienten zugute, Rheumatikern, Arthrose- Patienten, Stoffwechsel-Patienten. Das hilft dem Körper, sich ein Stück weit selbst zu reparieren. Gerade Migräne-Patienten sagen oft, dass sie dann monatelang beschwerdefrei sind. So geht es den Arthrose-Leuten auch, die dann sagen, ich stehe morgens auf und nichts tut weh – ein wunderschönes Gefühl.

Eine Fastengruppe ist immer empfehlenswert.

SWR1: Wie schaffe ich es, über diesen Tiefpunkt hinwegzukommen, dass ich nicht ständig an eine Currywurst denke?

Kessler: Deshalb ist eine Fastengruppe immer empfehlenswert, das motiviert unerhört. Wenn ich weiß, dass der andere das jetzt genauso macht und der schafft es und ich nicht, dann bin ich schon so ein bisschen angepiekst und denke, ich kann das auch. In der Fasten-Gruppe treffen sich die unterschiedlichsten Altersgruppen. Das geht rauf bis ins hohe Alter. Das motiviert natürlich auch die 25-Jährige, wenn sie sieht, dass die 70-Jährige das auch kann.

SWR1: Jetzt ist es so, dass heutzutage gerade junge Leute auch aus anderen Gründen fasten – vor allen Dingen, weil sie abnehmen wollen. Was haben Sie denen zu sagen?

Kessler: Eine Woche nichts essen, das modelliert schon den Körper, der hat dann schon ein paar Röllchen verloren – da, wo man sie nicht haben will. Die gehen wirklich weg in dieser Fastenwoche. Das heißt aber nicht, dass das so bleibt. Man nimmt schon einen Teil auch wieder zu, wenn man dann normal isst. Es muss dann ein Umdenken im Essen folgen. Das ist ja auch das Schöne am Fasten: Wenn Sie eine Woche nichts gegessen haben, nehmen Sie die Nahrung ganz anders wahr. Es berichten mir meine Fasten-Leute, dass sie nicht mehr an einer Metzgerei vorbeigehen können, weil sie der Geruch stört oder dass sie – Achtung, die Schokolade-Fraktion – nur noch ganz besonders gute Schokolade essen können, weil sie jetzt vom Geschmack her viel sensibler geworden sind. Das ist eine Einleitung in eine "Umstimmung", weil man dann eine andere Wahrnehmung fürs Essen hat.

Es wäre gelogen, wenn man sagen würde, es gibt keine Fastenkrise.

SWR1: Macht das Fasten auch manchmal ein bisschen dünnhäutig?

Kessler: Die Fastenwoche ist schon eine ganz besondere Zeit. Das ist auch vom Psychologischen her eine ganz besondere Zeit. Das ist ein "den-Körper neu wahrnehmen", feststellen, was er kann und was er nicht kann. Essen ist natürlich auch etwas, das die Nerven beruhigt - da machen wir uns nichts vor. Es wäre gelogen, wenn man sagen würde, es gibt keine Fastenkrise. Natürlich hat jeder Mensch in dieser Fastenwoche mal so einen Tag, an dem es einem gar nicht gut geht. Aber das geht vorbei und man kann es schaffen. Man ist hinterher umso stolzer, wenn man das gemacht hat. Man sollte sich Ruhe gönnen in dieser Woche. Man sollte sich auch Notizen dazu machen: Wie ging es mir, wann und wie bin ich da heraus gekommen, oder was war toll? Man sollte sich ein bisschen auf sich selbst besinnen, mal raus aus dem Alltag, mal raus aus dem Hamsterrad. Durch das "Nichtessen", durch dieses bewusste Wahrnehmen vom eigenen Körper, von der eigenen Leistung, also dieser psychologische Effekt vom Fasten ist nicht zu unterschätzen.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Veit Berthold.