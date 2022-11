Schauspielerin Heike Makatsch dreht gerade in Mainz für den neuen Tatort. Als Kommissarin Ellen Berlinger ist sie mittlerweile zum vierten Mal im Einsatz. In ihrer Ermittlungspause hatte Sie Zeit für ein SWR1 Interview.

SWR1: Das vierte Mal schon in unserer Landeshauptstadt - da sind Sie ja fast schon ein "Meenzer Mädche", oder?

Heike Makatsch: Ich arbeite viel und deswegen bin ich manchmal ganz traurig, dass ich die Mainzer Szene noch nicht so richtig durchforstet habe und zu wenig zu Kultur oder anderen Dingen komme. Ich gehe meistens immer nur vom Hotel, an den Rhein und dann zum Set. Aber mir gefällt Mainz. Und ja, es stimmt schon, es puzzelt sich langsam zusammen.

SWR1: Am Ende ist bei ihnen auf dem Drehplan noch eine Szene an einer Abrissbrücke. Das klingt ein bisschen gefährlich, auch nach Körpereinsatz und Stunts. Machen Sie das selbst, oder werden Sie da gedoubelt?

Makatsch: Es gibt Filme, in denen bin ich bei Stunts auch schon gedoubelt worden. Und ich würde jetzt auch keinen krassen Fahrradunfall selbst drehen oder jetzt von der Brücke runter springen. Dafür gibt's Gottseidank tolle, akrobatische Stuntfrauen die wissen, wie man am besten aufkommt. Es kommt immer auf den Grad des Stunts an, ob man es selbst macht oder jemand reingeschnitten wird, der es einfach besser kann.

SWR1: Haben Sie schon mal blaue Flecken nach so einem Dreh?

Makatsch: Ja, das gab es auch schon mal. Wenn man sich verausgabt, dann kann es schon mal dazu führen, dass man irgendwo blaue Flecken hat oder nächsten Tag irgendwie einen steifen Nacken.

SWR1: Wir dürfen ja nicht so viel verraten, was das für ein Tatort wird - nur so ein ganz klein bisschen. Es geht um einen Stalker...

Makatsch: Genau. Es geht um einen sadistischen Stalker. Also einen, der nicht nur Liebesschwüre ins Telefon säuselt, sondern der dann einen Schritt weitergeht und der die Frauen bis in den Wahnsinn, in die Verzweiflung, bis in den Selbstmord treibt.

SWR1: Kennen Sie das als bekannte Schauspielerin, gestalkt zu werden?

Makatsch: Nein, Gottseidank gar nicht. Ich führe ja auch ein sehr unbehelligtes Leben. In Berlin interessiert es auch kaum jemanden, dass man ab und zu im Fernsehen tätig ist. Da reiht man sich ganz normal ein. Und dementsprechend ist man da auch kein besonderes Angriffsziel für Leute mit schrägen Fantasien.

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.