Die Corona-Pandemie hat bei vielen die Reisepläne für dieses Jahr über den Haufen geworfen. Ob wir im Sommer überhaupt Urlaub im Ausland machen können ist unsicher. Auf der Suche nach Alternativen sind wir aufs Hausboot gekommen.

Wer den Urlaub an Bord eines Hausbootes verbringt, der hat im Bezug auf das Corona-Virus einen entscheidenden Vorteil: Sie können selbst darüber entscheiden, wo genau sie ihre Erholung suchen und dabei gezielt Menschenansammlungen meiden. In den drei deutschen Hausbootrevieren ist dies fast überall problemlos möglich.

Hausboot-Reviere

In Deutschland werben vor allem die Region Berlin-Brandenburg und die Mecklenburgische-Seenplatte um Hausboot-Urlauber. Die vermutlich reizvollste Art in Zeiten einer Pandemie einen Städteurlaub zu absolvieren bietet dabei wohl die Region Berlin. In und um die deutsche Hauptstadt ist es auf zahlreichen Wasserstraßen problemlos möglich mit viel Abstand auch Sightseeing zu betreiben. Allerdings ist für gewisse Strecken ein gültiger Sportboot-Führerschein vorgeschrieben. Wer es ruhiger und führerschein-frei mag, der lässt die Hauptstadt im Süden liegen und geht erst in Potsdam, Neuruppin oder Köpenick an Bord. Ob im Märkischen Meer, im Ruppiner- oder Lausitzer-Seenland, die Möglichkeiten dieser Hausboot-Region sind schier grenzenlos.

Darf es noch einen Tick mehr sein? Dann wartet mit der Mecklenburgische Seenplatte das beliebteste deutsche Hausbootrevier mit über 2.000 Seen auf gestresste Urlauber. Die Seenplatte darf dabei größtenteils führerschein-frei befahren werden. Ob in Plau am See, Waren an der Müritz oder Rechlin, überall finden sich auch hier Ausgangspunkte für einen ruhigen Hausboot-Urlaub. Wer abseits der großen Seen etwas entdecken möchte, bereist die Elde und schleust sich selbst bis nach Parchim, Grabow oder die Landeshauptstadt Schwerin. Ebenfalls eine Option, ein Urlaub auf der kleinen Seenplatte zwischen Rheinsberg und Neustrelitz.

Kleine Reviere

Auch auf dem Saar-Kanal können Sie Hausboot-Urlaub machen. Colourbox

Im Saarland bietet sich entlang des Saar-Kanal ein Hausboot-Revier, das sich auf französischer Seite im Elsass fortsetzt. In Hessen können Sie auf der Lahn Hausboote führerscheinfrei chartern. Mindestens einen Sportboot-Führerschein benötigen Sie allerdings, wenn Sie von Lindau oder Friedrichshafen aus den Bodensee bereisen möchten.

Führerschein

Auf deutschen Binnen-Wasserstraßen benötigen Sie für das Führen eines Wasserfahrzeuges ab einer bestimmten Motorleistung einen Sportboot-Führerschein (SBF-Binnen). Viele Hauboot-Reviere können bis zu einer bestimmten Motorleistung führerscheinfrei oder mit einer vor Ort erhältlichen Charterbescheinigung befahren werden. Egal wie, vor der Übernahme des Bootes muss eine gründliche theoretische und praktische Einführung in die Steuerung des Bootes, sowie die Verkehrsregelungen im jeweiligen Revier durchgeführt werden.

Leinen los im Mai

Ab Mai ist in Brandenburg und an der Mecklenburgischen Seenplatte Hausboot-Urlaub wieder möglich. Colourbox

Weiter für einen Urlaub auf dem Hausboot spricht, dass es im Moment kaum Einschränkungen im Bezug auf die Pandemie gibt. Ab 15. Mai dürfen in Brandenburg, ab 24. Mai auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder Hausboote an Urlauber verchartert werden. Die Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern mit dem Hausboot ist ebenfalls ab dem 25. Mai wieder zulässig. Neben diesen Lockerungen bleiben aber mindestens bis Anfang Juni alle sanitären Gemeinschaftsanlagen an Land geschlossen und es dürfen nur Boote mit einer autarken Sanitärausstattung überhaupt zur Vermietung angeboten werden.

Darüber hinaus gelten mindestens bis Anfang Juni das allgemeine Abstandsgebot, sowie die Regelungen zum Aufenthalt im öffentlichen Raum (§1, §2 SARS-CoV2). Konkret bedeutet das, dass sie bis dahin nur mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren Haushaltes an Bord gehen dürfen, so ein Veranstalter. Die Verpflegung dürfte dagegen keine Probleme bereiten. Die Supermärkte haben geöffnet und zumindest in Brandenburg ist ab dem 15. Mai auch der Besuch von Gaststätten unter gewissen Auflagen problemlos möglich.

International

Auch wenn in Zeiten geltender Reisewarnungen nur der Blick über die Grenzen bleibt: Es gibt auch bei unseren Nachbarn in Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden, Irland oder Großbritannien ausgedehnte, fast immer führerscheinfreie, Hausboot-Reviere.

Kosten

Die Kosten für einen Hausboot-Urlaub können je nach Boot und Ausstattung, Dauer und Jahreszeit stark variieren. Experten nennen bei der Bootsmiete einen Kostenrahmen zwischen 500 Euro für einen Wochenend-Trip in der Nebensaison bis hin zu 3.500 Euro für einen Wochentörn im Sommer. Neben der Charter werden eine Kaution, Kosten für die Betriebsstunden (Kraftstoff, Gas) und die Endreinigung fällig. Dazu kommen noch eventuell anfallende lokale Liegegebühren.

Vorarbeit

Wer jetzt darüber nachdenkt, 2020 zum Hausboot-Urlaubs-Jahr zu erklären, der sollte sich entsprechend informieren. Ob im Bezug auf den richtigen Reisezeitpunkt, benötigte Ausstattung oder benötigtes Kartenmaterial. Im Gegensatz zu einem Hotel- oder Strandaufenthalt ist ein Hausboot-Urlaub mit ein wenig Vorrecherche verbunden, damit alles reibungslos läuft. Einen umfangreichen Online-Ratgeber finden Sie zum Beispiel auf Seen.de.