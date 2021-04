Hass und Hetze im Internet stellen inzwischen ein leidiges und immer präsentes Thema dar. Wir haben mit der Autorin und Kolumnistin Ingrid Brodnig, die sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt, über Ursachen, Mechanismen und die Folgen gesprochen.

Was passieren kann, wenn ein so genannter Shitstorm völlig aus dem Ruder läuft, das musste ein Erzieher aus Koblenz erleben. Eine Mutter hatte ihm im Herbst des letzten Jahres vorgeworfen, ihre damals 4-jährige Tochter missbraucht zu haben. Diese Vorwürfe waren nach vielen Analysen und Untersuchungen nicht haltbar. Trotzdem gab es gegen den Mann einen Shitstorm, inklusive Morddrohungen. Der Mann ist nicht mehr arbeitsfähig, vor Gericht laufen deswegen über 130 Verfahren.

SWR1: Was kann Auslöser für einen solchen Shitstorm sein?

Ingrid Brodnig: Der Fall zeigt, dass es eigentlich jeden treffen kann. Oft sehen wir nur Beispiele von Prominenten, die so etwas erleben. Aber es kann einen normalen Bürger genauso treffen. Woran liegt das? In dem von Ihnen genannten Fall wurde behauptet, ein Mann hätte ein Kind missbraucht.

Autorin und Kolumnistin Ingrid Brodnig picture-alliance / Reportdienste GEORG HOCHMUTH

Fälle, in denen einer Person ein Missverhalten, wenn auch fälschlicherweise, vorgeworfen wird, lösen Wut aus. In Untersuchungen sehen wir, dass Wut eine aktivierende Emotion ist. Sie bewirkt, dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Menschen öffentlich über einen solchen Fall sprechen. Das bekommt dann eine Art Gruppendynamik und darauf folgen häufig richtige "Hass-Wellen".

Bei der juristischen Aufarbeitung heißt es (als Entschuldigung) oft, dass auch andere ähnliche Hass-Inhalte gepostet hätten. Das Problem ist, dass das Verfassen solcher Inhalte, also wenn einer Person zum Beispiel der Tod gewünscht wird, sich in einer homogenen Gruppe normal anfühlt.

SWR1: Wie schnell geht so was?

Brodnig: Das geht extrem schnell. Schlimm ist, dass sich das besonders im Internet zeigt. Einerseits weil sich dort solche Geschichten leicht verbreiten können, andererseits, das ist ein Effekt des Internets, führt zum Beispiel die Unsichtbarkeit dort zu einer Enthemmung, anders als wenn ich einer Person offline gegenüberstehe. Werfe ich "offline" einer Person vor, eine Straftat begangen zu haben und fordere, der Person gehöre Gewalt angetan, dann sehe ich sofort die Reaktion. Wir nehmen an, dass unter anderem die „Unsichtbarkeit im Internet“ begünstigt, dass Menschen im Verlauf solcher Ereignisse auch schlimme Dinge posten oder schreiben, die sie so noch niemandem gesagt haben.

SWR1: Wie reagiert man, wenn man betroffen ist?

Brodnig: Das Wichtige ist: Nicht alleine bleiben, denn das ist furchtbar. Als erstes sollten Sie möglichst schnell Freunde, Bekannte, zum Beispiel über Messenger-Dienste anschreiben und sich denen mitteilen. Denn Freunde und Bekannte werden Ihnen den Rücken stärken und haben vielleicht auch Tipps für Sie. Zweitens sollten Sie möglichst alles dokumentieren. Es gibt Menschen, die in einer solchen Situation den Computer abschalten oder alles löschen. Dann können solche Angriffe später nicht mehr juristisch belegt werden. Drittens können Sie, wenn Sie einen solchen Angriff erleben, den Account an eine dritte Person übertragen. Die kann dann für Sie den Vorgang dokumentieren, damit Sie durchschnaufen können. Ich empfehle hier den Lebensgefährten oder die Lebensgefährtin oder einem guten Freund. Und wenn etwas strafrechtlich relevant ist, dann sollte man das auch zur Anzeige bringen, denn dafür haben wir ein Strafrecht.

Buchcover: "Hass im Netz" von Ingrid Brodnig Brandstätter Verlag, Wien Hass im Netz Genre: Sachbuch, Ratgeber Verlag: Brandstätter Verlag, Wien ISBN: 978-3-7106-0035-7

Das Gespräch führte Birgit Steinbusch.