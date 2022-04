Samstag, 30. April 2022

Ordentlich in den Mai tanzen ist Pflicht - und dass das auch in Pandemiezeiten geht, haben wir die letzten beiden Jahre ausreichend bewiesen. In Person von Hanns Lohmann, von daher ist es eigentlich naheliegend, die Party "Hanns in den Mai" zu nennen.

Am Samstag, den 30. April 2022, geht es von 20 bis 24 Uhr rein in den Mai, so als wäre es eine echte Party in einer der vielen wunderbaren Partyhallen von Rheinland-Pfalz. Hanns live im StudioTV DJ Hanns Lohmann SWR Foto: K. Weis Wir übertragen die Sendung "Hanns in den Mail" am 30. April 2022 ab 20 Uhr live im SWR1 StudioTV. Die Partyzonen sind das SWR1-Studio - und Ihr Wohnzimmer. Hanns Lohmann legt auf, gefeiert wird zu Hause, das ist sozusagen die "Aufgabenverteilung". Alles was Sie dazu brauchen, ist ein eingeschaltetes Radio oder unseren Video-Livestream auf swr1.de und eine Menge Spaß, mit uns abzufeiern, abzurocken, abzutanzen ... Wer Hanns Lohmanns Partys kennt weiß: Pause können Sie auch danach noch machen!

Sendung am Sa. , 30.4.2022 20:00 Uhr, Der Abend, SWR1 Rheinland-Pfalz