Hanns Lohmann und Frank Jenschar - die beiden SWR1 Moderatoren sind nicht nur bei unserer Hitparade ein unschlagbares Team.

Auch wenn es ums Thema feiern geht, ergänzen sie sich perfekt. Den Anfang macht aber Hanns Lohmann am Freitag, 30. April, erstmal alleine.

Hanns in den Mai

Tanzen Sie gemeinsam mit uns in den Mai! Ab 20 Uhr legt DJ Hanns Lohmann am Freitag, 30. April, die größten Hits zum Abtanzen auf. Feiern Sie mit - entweder am Radio oder online über unseren Videolivestream auf SWR1.de.

Und der Frank ist auch dabei

Auf den Nachschlag müssen Sie nicht lange warten, denn Hanns und Frank sind schon am 1. Mai von 13 bis 18 Uhr gemeinsam im SWR1 Studio. Neben vielen Hits für den Monatsanfang, erwarten Sie in den Sendungen verschiedene Quiz- und Spielerunden, die sich unsere Moderatoren für Sie ausgedacht haben.

Beide Sendungen übertragen wir auch online im Livestream. Die Links finden Sie dann auf dieser Seite.