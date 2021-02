Demütigungen, Drohungen, Schläge und sogar Mord. Gewalt in der Partnerschaft nimmt immer mehr zu.

Laut aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamts wird alle 45 Minuten in Deutschland eine Frau von ihrem Partner angegriffen, fast jeden dritten Tag endet ein Angriff tödlich.

"Der Feind liegt im eigenen Bett”

So hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey die aktuelle Statistik zur Partnerschaftsgewalt kommentiert.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Die Corona-Pandemie verschärfe dieses Problem. Wie dramatisch, ist noch nicht verlässlich in Zahlen messbar. Aber zum Beispiel beim bundesweiten Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen” gehen seit der Pandemie deutlich mehr Anrufe ein. Und auch die Opferhilfeorganisation Weißer Ring gibt an, dass im Jahr 2020 fast doppelt so viele hilfesuchende Menschen eine Onlineberatung angefragt haben wie im Jahr davor.

Klar ist: Wenn Familien längere Zeit auf engstem Raum zusammenbleiben müssen und soziale Kontakte durch Schule, Kita und Freunde wegfallen, steigen Stress und Druck in den Familien. Und das begünstigt häusliche Gewalt.

Betroffene Kinder

Vor allem Kinder sind dann ausgerechnet dort in größter Gefahr, wo sie sich sicher und geborgen fühlen sollten: in ihrem eigenen Zuhause. "Das fängt bei einer Ohrfeige an. Manche Kinder werden gewürgt oder auch mit Gegenständen geschlagen. Ganz oft ist es aber auch seelische Gewalt, zum Beispiel Liebesentzug, dass es kein Abendessen gibt oder Kinder nicht beachtet werden", sagt Anja Waffenschmitt vom Kinderschutzdienst in Koblenz. Genauso schlimm sei es für Kinder, mitanzusehen, wie ein Elternteil den anderen schlage. Zur eigenen Angst komme noch die Sorge um Mutter oder Vater dazu und das Gefühl, nicht helfen zu können.

Was tun im Verdachtsfall?

Die Expertin rät Außenstehenden, die den Verdacht haben, dass Gewalt in einer Familie vorkommt, nicht wegzusehen, aber auch nicht voreilig zu handeln. "Wichtig ist es, den Beschuldigten nicht selbst mit Vorwürfen zu konfrontieren, um Mutter oder Kind nicht weiter in Gefahr zu bringen", so Waffenschmitt. Zuvor solle man überlegen, wie man die Betroffenen in Sicherheit bringen könne. Außerdem sei es wichtig, das Jugendamt oder einen der Kinderschutzdienste in Rheinland-Pfalz zu informieren.

Wo gibt es Hilfe? Die Nummer gegen Kummer bietet unter 116111 kostenlose Beratung für Kinder und Jugendliche. Außerdem gibt es eine Online-Beratung. Am Elterntelefon finden Mütter und Väter unter 0800-1110550 kostenlos Hilfe. frauenhaeuser-rlp.de listet die 17 Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz mit ihren Telefonnummern auf. Hier finden Sie alle Frauennotrufe in Rheinland-Pfalz mit Kontaktdaten für Betroffene von sexualisierter Gewalt. Männerhilfetelefon: 0800- 123 99 00 Das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist unter 08000-116016 kostenfrei und rund um die Uhr erreichbar. Anruferinnen können anonym bleiben und Beratung in insgesamt 18 Sprachen erhalten. Auch Online-Beratung ist möglich. Beim Verdacht auf Missbrauch eines Kindes ist ein Hilfetelefon unter der Nummer 0800-2255530 erreichbar. Außerdem hat die Polizei Rheinland-Pfalz auf ihrer Webseite Hilfsangebote zusammengestellt. Wer sich Sorgen um jemanden im Umfeld macht und unsicher ist, was zu tun ist, kann auch als nicht selbst Betroffener Hilfsangebote beanspruchen und nachfragen. Telefonseelsorge rund um die Uhr unter 0800-111 0111 oder 0800-111 0222.

Das bestätigt auch eine Mitarbeiterin des Frauenhauses in Mainz, die zu ihrem eigenen Schutz anonym bleiben möchte: "Egal, ob Sie selbst von Gewalt betroffen sind oder eine betroffene Frau sich Ihnen anvertraut, informieren Sie sich bei Fachberatungsstellen, Frauenhäusern oder beim Frauennotruf." Außerdem sei es schon viel wert, der Frau einfach nur zuzuhören. Keinesfalls solle man die Betroffene zu großen Veränderungen drängen, sondern ihr eher kleine Hilfen im Alltag geben.

Wie kann man häusliche Gewalt stoppen?

Wichtig ist natürlich, den Opfern zu helfen. Konkret heißt das Beratungsstellen und Frauenhäusern mehr Geld zur Verfügung zu stellen, sagen Experten. Aber auch die Ursachen müssten mehr bekämpft werden. Und da seien Täterarbeit und Vorbeugung wichtig. Häusliche Gewalt kann zum Beispiel im Schulunterricht Thema sein, auch in der Öffentlichkeit muss häusliche Gewalt mehr thematisiert werden.

Außerdem sei es wichtig, mehr auf die Täter zu schauen, sagen Experten. So können beispielweise aggressive Männer mit Unterstützung von Psychologen und Sozialarbeitern daran arbeiten, ihr aggressives Verhalten zu ändern und den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen. Täterprogramme können dabei helfen. "Selbstverständlich kostet Täterarbeit Geld," sagt Julia Reinhardt, Leiterin der Täterarbeitseinrichtung "Contra Häusliche Gewalt!" in Bad Kreuznach. "Aber angesichts der hohen Folgekosten von häuslicher Gewalt und dem präventiven Charakter der Arbeit macht sich eine verlässliche öffentliche Förderung bereits mittelfristig bezahlt."