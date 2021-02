Ein milder Winter, angenehme Temperaturen und Stechmücken, die schon Mitte April auftauchen - alles gehört irgendwie zusammen.

Wie die aktuelle Situation rund um die blutsaugenden Plagegeister aussieht, das haben wir uns von Alice Thiel-Sonnen aus der SWR Redaktion für Umwelt und Ernährung erklären lassen.

Aus der SWR-Umweltredaktion: Alice Thiel-Sonnen SWR

Gute Rahmenbedingungen

In diesem Frühjahr haben die Stechmücken alles was sie mögen: Wärme und Feuchtigkeit. Diese beiden Faktoren bieten gute Bedingungen für einen Frühstart in die Mückensaison. Ein Mückenweibchen zum Beispiel benötigt zur Eiablage Temperaturen von nur sechs bis sieben Grad. Und das Wetter im Februar war nicht nur relativ mild, sondern auch sehr nass.

Früher als sonst

Allerdings, so die SWR-Redakteurin, haben die Mücken nicht unbedingt mehr Eier als in den vergangenen Jahren abgelegt. Die Ablage erfolgte eben nur früher. "So entdeckte die KABS, die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, bei einer Begehung am Oberrhein bereits Mitte März gut entwickelte Mücken-Larven", erklärt Alice Thiel-Sonnen.

Im Raum Wörth und im Landkreis Rastatt, beides liegt in Baden-Württemberg, mussten die Helfer der KABS in diesem Jahr deshalb zwei Wochen früher tätig werden als sonst üblich. Der Grund: Der Rhein drückt bei entsprechendem Pegelstand Wasser in die dort vorhandenen Auenwälder und den Uferrand, das dann dort "stehen" bleibt. Diese Brackwasser bilden die idealen Brutgebiete für Stechmücken.

Unter anderem per Hubschrauber bekämpfen die Spezialisten der KABS jedes Jahr die Stechmücken-Larven entlang des Rheins. dpa Bildfunk picture alliance/Uli Deck/dpa

Mehr Mücken 2020?

Darüber, ob wir in 2020 mit einer Stechmücken-Plage rechnen müssen, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine zuverlässige Aussage treffen. Denn nicht nur der Verlauf des Winters, sondern auch Frühjahr und Sommer entscheiden darüber, wie groß die Mückenpopulation tatsächlich wird. Da der Rhein im Moment relativ wenig Wasser führt, gibt es zum Beispiel in den genannten Auwäldern nur wenig Brutgebiete. "Zudem waren die letzten beiden Jahre mit ihren heißen Sommern ebenfalls keine wirklichen Mückenjahre", erklärt Alice Thiel-Sonnen.

Mit einer zuverlässigen Prognose über das Stechmücken-Jahr 2020 rechnen die Experten also frühestens im Mai.