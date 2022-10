Welche Grippemythen stimmen wirklich?

Denken Sie über eine Grippeschutzimpfung nach? Manche Menschen sind verunsichert, ob sie sinnvoll ist und ob das viele Impfen für unser Immunsystem gut ist.

Ulrike Till aus unserer Wissenschaftsredaktion ist einigen Fragen rund um die Grippeschutzimpfung nachgegangen.

SWR1: So wie die Grippewelle in Australien ausfällt, so wird sie auch bei uns im Winter. Stimmt das?

Ulrike Till: Das war in früheren Jahren oft so, das ist aber kein Naturgesetz. So dramatisch war die australische Welle auch gar nicht, sie fing nur früher und stärker an als sonst, verlief dann aber weitgehend normal, sagt die Deutsche Gesellschaft für Immunologie. Wie es bei uns wird, hängt von den Virusvarianten ab, die sich durchsetzen - und davon, wie viele Menschen sich impfen lassen. Im Winter 20/21 waren das bei uns nicht mal die Hälfte der über 60-Jährigen, die als besonders gefährdet gelten. Und es kommt darauf an, wie vorsichtig wir uns verhalten: Wenn die Coronazahlen explodieren, werden vermutlich viele wieder freiwillig öfter Maske tragen und besonders riskante Situationen meiden. Das bremst dann nicht nur Corona, sondern auch die Grippe.

SWR1: Sollte man die Grippeimpfung möglichst weit nach hinten hinauszögern in den Spätherbst/Winteranfang hinein?

Till: Das Robert-Koch-Institut empfiehlt die Grippeimpfung ab Oktober bis Mitte Dezember, aber auch im Januar kann der Pieks noch sinnvoll sein. In Deutschland treten die meisten Fälle oft erst im Februar auf. Die Ansteckungsgefahr ist auch schon vorher hoch, deshalb impft man bereits ab Oktober. Und die Impfung braucht ja auch nochmal 10-14 Tage, bis der Schutz wirklich da ist. US-Experten sagen für dieses Jahr sogar schon einen Grippe-Höhepunkt im Dezember voraus und raten bereits ab September zur Impfung - vor dem Start der Welle. Der Tipp, etwas länger abzuwarten, ist aber nicht aus der Luft gegriffen: es gibt Studien, die zeigen, dass der Schutz vor Ansteckung nach einigen Wochen wieder nachlässt. Schwere Erkrankungen verhindert die Impfung aber in der Regel trotzdem.

SWR1: Die Wirkung der Grippeimpfung liegt im Schnitt nur bei 40 Prozent. Ist das aber trotzdem ausreichend?

Till: Stimmt, im Schnitt verhindert die Impfung nur bei rund 40 Prozent der älteren Erwachsenen eine Infektion mit der Grippe. In manchen Jahren ist der Schutz deutlich höher, manchmal aber auch noch niedriger. Das liegt daran, dass die Herstellung des Impfstoffs lange dauert. Schon ein halbes Jahr vorher müssen Fachleute voraussagen, mit welchen Virusvarianten zu rechnen ist. Je besser diese Prognose, desto besser schützt die Impfung. Obwohl der Schutz vor Ansteckung meist nicht so toll ist, lohnt sich die Impfung: in Deutschland werden jährlich geschätzt rund 400.000 Grippefälle bei über 60-Jährigen dadurch verhindert. Und wer sich trotz Impfung ansteckt, hat einen deutlich milderen Verlauf.

Impfen gegen die Grippe und Corona? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sven Hoppe

SWR1: Sollte man sich gleichzeitig gegen Corona und Grippe impfen?

Till: Im Prinzip ist das für unser Immunsystem kein Problem. Auch das Robert-Koch-Institut sagt deshalb, man kann die Impfungen kombinieren. Die Schutzwirkung wird davon nicht negativ beeinflusst. Allerdings können die Nebenwirkungen etwas stärker ausfallen. Da geht es zum einen um Reaktionen an der Einstichstelle und es kann - wie bei jeder Impfung - zu Rötungen und Schwellungen kommen. Der Doppelpieks sollte deshalb nicht in denselben Arm gesetzt werden, sondern einmal links, einmal rechts. Und auch Abgeschlagenheit oder Fieber nach der Impfung können stärker ausfallen. Wer also auf frühere Corona- oder Grippeimpfungen sehr heftig reagiert hat, sollte das mit dem Arzt besprechen und sich vielleicht doch nicht beides auf einmal geben lassen.