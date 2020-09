per Mail teilen

Die Grippeimpfung ist verstärkt zum Gesprächsthema geworden. Wahrscheinlich stehen diese Saison 25 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Professor Fred Zepp von der Mainzer Uniklinik erklärt, wer die Impfung am dringendsten braucht.

Keine einfache Frage

"Grundsätzlich ist es natürlich gut, ... dass man versucht, möglichst viele Menschen zu impfen", erklärt Zepp, Direktor für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsklinik Mainz. Allerdings sei die Frage, wer jetzt vor der kommenden Influenza-Saison gegen die Grippe geimpft werden könne, nicht so einfach zu beantworten. Zepp ist auch Mitglied der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut.

Besonders gefährdet - 24 Millionen Menschen über 60

In Deutschland leben gut 80 Millionen Menschen. Davon sind etwa 24 Millionen schon über 60 Jahre alt - laut Zepp die Altersgruppe, die durch die Influenza besonders gefährdet ist. Hinzu kämen noch etwa 14 Millionen Kinder - und diese müssten bis zum neunten Lebensjahr sogar zwei Dosen erhalten.

Üblicherweise sind in Deutschland pro Jahr etwa 12 bis 15 Millionen Impfdosen verfügbar. Aktuell geht das Paul-Ehrlich-Institut davon aus, dass diesmal um die 25 Millionen Dosen freigegeben werden. Damit sei es nicht möglich, alle älteren Menschen und alle Kinder zu impfen, sagt Zepp.

Kinder bekommen eher keine ausgewachsene Grippe

Erwachsene leiden unter einer Grippe in der Regel stärker als Kinder. dpa Bildfunk picture alliance/Maurizio Gambarini/dpa

"Tatsächlich verlaufen in diesen Altersgruppen die Infektionskrankheiten normalerweise unkomplizierter", erklärt der Mediziner. Und weil die Influenza-Impfstoffe im Kindesalter nicht so wirksam seien wie im Erwachsenenalter, plädiert Zepp dafür, zunächst Menschen mit großen Risiken zu impfen. Wenn im Dezember absehbar sei, dass tatsächlich noch Impfdosen vorhanden sind, dann könne man auch noch bestimmte Altersgruppen impfen, in denen man ein höheres Ausbreitungsrisiko sehe.

Erfahrungsgemäß beginnt jede Influenza-Saison zunächst bei den Kleinkindern, die die Grippe dann zu den Erwachsenen weitertragen. Wenn man nun alle Kinder schützen könnte, würde man die Ausbreitung sicherlich verhindern können, so Zepp. Allerdings könne die Wirksamkeit des Impfstoffs von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Das hänge damit zusammen, dass es mehrere Arten von Grippeviren gebe und dass schon im März über den Impfstoff entschieden werden müsse, weil die Herstellung einige Monate in Anspruch nehme.

Zuerst ältere Menschen und chronisch Kranke impfen

Wichtig ist eine Grippeimpfung Zepp zufolge für alle Menschen über 60 Jahre - und in dieser Gruppe vor allem für die, die chronische Erkrankungen haben. Dazu gehörten Herzkreislauf- und Lungenerkrankungen, aber auch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes Mellitus. Zudem sollten sich in allen anderen Altersgruppen die chronisch Kranken impfen lassen.

Als dritte große und wichtige Gruppe nennt Zepp Menschen, die Kranke betreuen. Habe man diese Gruppe erstmal im Auge, dann seien auch die Menschen geschützt, die am meisten gefährdet seien. Sollte dann noch Impfstoff verfügbar sein, dann sei es natürlich grundsätzlich richtig und wichtig, dass man den auch nutze und andere Gruppen impfe.