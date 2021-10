Wie sinnvoll ist eine Grippeimpfung jetzt?

per Mail teilen

Zweifach Corona und jetzt noch die Grippeimpfung? Professor Bodo Plachter hält sie für wichtig. Wir haben mit ihm über die Grippe- und die dritte Corona-Impfung gesprochen.

Eine Grippeimpfung sei jedes Jahr aufs Neue wichtig, meint Professor Bodo Plachter von der Universitätsmedizin Mainz. Insbesondere für den kommenden Herbst und Winter haben Mediziner und Medizinerinnen die Befürchtung, dass die Grippewelle besonders heftig ausfallen könnte. Durch die Covid-19-Pandemie habe man die Grippe etwas vergessen und mit der Masken- und Abstandspflicht sei auch eine schwere Grippewelle vermieden worden.

Dass uns Maskenpflicht und Abstandsregeln auch über den kommenden Winter vor der Grippe schützt, glaubt der Virologe nicht: "Wir haben Masken getragen und das öffentliche Leben eingeschränkt. So wird es im kommenden Winter vermutlich nicht mehr sein und deshalb wird die Grippe ihre Chance haben" .

Impfung auffrischen?

Plachter kann nachvollziehen, dass eine gewisse Impfmüdigkeit in der Bevölkerung auftrete. "Aber das ist nun mal gerade die Situation" , sagt er. Auch eine Grippe könne sehr schwere Verläufe haben, weshalb sich auch hier ein Schutz anbiete.

Die Grippe wird ihre Chance haben.

Auch über eine dritte Coronaimpfung wird derzeit viel gesprochen. Plachter sieht diese gerade für ältere Menschen als sinnvoll an: "Wir sehen zunehmend, dass trotz einer zweifachen Impfung, gerade alte Menschen wieder häufiger an Corona erkranken" .

Corona oder Grippe – Bei welcher Impfung sind die Nebenwirkungen schlimmer?

"Wir sehen gerade bei Jüngeren starke Nebenwirkungen bei der Coronaimpfung: Fieber, Kopfschmerzen etc." , sagt der Virologe. Bei älteren Menschen sei dies nicht so ausgeprägt. Die Grippeimpfung werde in der Regel sehr gut vertragen: "Die meisten Menschen bekommen danach kaum Nebenwirkungen" .

Der Grippe-Impfstoff wird jedes Jahr angepasst, wie gut er dieses Jahr funktioniert könne man noch nicht beurteilen, erklärt Plachter. Impfstoffe bräuchten eben auch eine gewisse Vorlaufzeit für die Produktion und Viren verändern sich. "Wir haben in der Tat immer wieder Situationen im Winter, wo der Impfstoff nicht so hundertprozentig wirkt. Das liegt einfach daran, dass sich diese Viren immer wieder verändern können und dass daher auch der Impfstoff unter Umständen eben nicht so gut wirkt." Nichtsdestotrotz erhalte man auch bei einem veränderten Erreger einen vernünftigen Schutz gegen eine Grippe-Erkrankung.

Die Fragen stellte Michael Lueg.