Corona-Pandemie hin oder her, der Frühling lockt und damit der Start in die Grillsaison. Ein paar Dinge sollten Sie beim sicheren und gesunden Grillen trotzdem beachten.

Wo darf in Zeiten der Corona-Pandemie überhaupt gegrillt werden? Grillpartys im Park oder anderen öffentlichen Orten sind bundesweit im Moment streng verboten. Colourbox Grillpartys im Park oder anderen öffentlichen Orten sind bundesweit im Moment streng verboten. Das Grillen auf dem eigenen Balkon oder im Garten ist dagegen auch in Rheinland-Pfalz grundsätzlich erlaubt. "Abstand halten ist das Gebot der Stunde", heißt es auf Anfrage aus der Staatskanzlei. Das bedeutet, die Grillparty darf im Moment nur im Kreise der Familie stattfinden.

Standort

Der Grill sollte aus einer ebenen Fläche stehen. In der Nähe sollten sich keine brennbaren Materialien befinden. Vorsicht auch, wenn der Nachwuchs über die Terrasse, den Balkon oder durch den Garten tobt. Experten empfehlen einen Sicherheitsabstand von zwei Metern. Gegrillt werden darf auch nur im Freien. Denn, beim Verbrennen von Holzkohle bildet sich neben Brandgasen auch Kohlenmonoxid. Die Gase können in geschlossenen Räumen nicht abziehen, konzentrieren sich immer stärker in der Raumluft und werden von den Betroffenen unbemerkt eingeatmet. Kohlenmonoxid ist geschmacks- und geruchsneutral, was es besonders gefährlich macht. Eine Kohlenmonoxydvergiftung kann im schlimmsten Fall zum Tod führen. Genauso tabu wie das Grillen in geschlossenen Räumen ist übrigens auch die Garage als Standort für den brennenden Grill, auch wenn das Tor offen bleibt.

Eigenschutz

Grillen mit freiem Oberkörper mag zwar spannend aussehen, ist aber gefährlich und nicht ratsam. Colourbox

Wer den Grill anfeuert, der sollte unbedingt auf den Eigenschutz achten. Jährlich kommt es bei uns zu knapp 5.000 Grillunfällen, von denen mindestens zehn Prozent mit schwersten Verbrennungen einher gehen. Experten raten dringend zu einer langen Schürze, Grillhandschuhen und einem langen Grillbesteck als adäquates Mittel, sich vor heißen Fettspritzern und Verbrennungen zu schützen.

Kein Spiritus

Zum Anzünden sollten Sie ausschließlich dafür vorgesehene Grillanzünder verwenden. Außerdem sollten Sie die Anzünder genau nach Anleitung anwenden. Ein absolutes NoGo ist Brennspiritus, darauf verweisen die Experten des TüV-Rheinland. Werden Spiritus und Benzin auf bereits entzündete Kohle gegossen, gibt es gefährliche Verpuffungen oder Stichflammen. Am sichersten sind feste Grillanzünder wie Würfel auf Petroleumbasis oder auch biologische Holzwolle.

Grillschalen

Der Einsatz von Grillschalen ist nach Expertenmeinung gleich in mehrfacher Hinsicht ratsam. Zum einen da sich vom Grillrost herabtropfendes Fett entzünden kann. Zum Anderen stehen Grillschalen aber auch für gesundheitsbewussten Umgang mit dem Grill. Wer sie einsetzt reduziert die Bildung von krebserregenden Stoffen, wie zum Beispiel polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die bei der Verbrennung von tierischen Fetten, Fleischsaft oder Marinaden entstehen. Mit dem aufsteigenden Rauch können die Schadstoffe auf das Fleisch gelangen. Das Garen in Grillschale oder Alufolie reduziert die Schadstoffbelastung.

Grillschalen aus Aluminium sind nicht unumstritten. Eine Alternative, so Experten sind Grillschalen aus Edelstahl oder Keramik. Colourbox

Wer kann, sollte auf den Einsatz von Alu-Grillschalen verzichten. Denn auch die Aluminiumverbindungen, aus denen die Schalen bestehen können ins Grillgut gelangen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hält allerdings den gelegentlichen Gebrauch von Aluschalen beim Grillen für "vertretbar“. Aluminium steht wegen Wirkungen auf das Nervensystem und auf die Fruchtbarkeit in der Diskussion. Eine Alternative, so die Experten sind Grillschalen aus Edelstahl oder Keramik. Außerdem sollte das Grillgut beim Einsatz von Alu-Grillschalen erst zum Ende des Grillprozesses gewürzt werden.

Grillgut auflegen

Erst wenn die holzkohlen gut durchgeglüht sind und außen weß werden, sollte das grillgut aufgelegt werden. Colourbox

Immer wieder kommt die Frage auf, wann der beste Zeitpunkt zum auflegen des Grillgutes ist. Experten sind sich einig, erst sollte die Kohle gut durchgeglüht sein, bevor das Grillgut auf den Rost kommt. Die richtige Grilltemperatur ist dann erreicht, wenn sich auf der Kohle eine weiße Ascheschicht bildet. Das kann je nach Grill-Modell bis zu einer knappen Stunde dauern. Beim Grillen selbst gilt die Devise: Lieber bei niedrigen Temperaturen etwas länger grillen. Verkohltes Fleisch schmeckt nicht nur schlecht, es ist auch ungesund.