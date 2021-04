Im neuen TV-Format "Gottschalk feiert: Nochmal 18!" erinnern sich Promis an ihren 18. Geburtstag. Wir wollten von Thommi wissen, wie das damals bei ihm war, mit 18.

SWR1: Was war denn das erste Erwachsenen-Ding, was du gemacht hast, als du 18 Jahre alt geworden bist?

Thomas Gottschalk: Der 18. Geburtstag war für mich nicht so entscheidend, weil man zu dieser Zeit erst mit 21 volljährig wurde. Aber mit 18 durfte man den Führerschein machen. Und das war uns damals wesentlich wichtiger, als dass man wählen gehen durfte.

SWR1: Wie war das damals mit 18 in der Familie und was hat Du angestellt, ohne Deine Eltern um Erlaubnis zu fragen?

Gottschalk: Ich hatte mit 18 das tragische Schicksal, bereits Halbwaise zu sein. Meine Mutter hatte es nicht leicht mit uns. Ich habe mich jeden Samstag am Balkon abgeseilt, bin ins Kino gegangen und habe diese unsäglichen "Hammer-Filme gesehen". Das waren so Schwarz-Weiß-Filme, in denen Christopher Lee mitgespielt hat und in denen es meistens in irgendwelchen englischen Schlössern gespukt hat oder Vampire unterwegs waren. Ich war ein großer Horrorfilm-Freund. Und nachdem meine Mutter mir mit 18 noch nicht mal erlaubt hat, ins Kino zu gehen, habe ich das heimlich getan. Ich habe viele Dinge bis ins hohe Alter heimlich getan.

SWR1: Gab es an Deinem 18. Geburtstag eine Party?

Gottschalk: Ja, es gab eine Geburtstagsparty. Meine Mutter hat mir großzügig erlaubt, im Keller zu feiern und kam dann irgendwann mit einer Waldmeisterbowle an. Von Mädchen war weit und breit nichts zu sehen. Aber ich habe, glaube ich, mit acht Freunden gefeiert. Ich war damals Pfadfinder, wie es sich gehört hat. Von den acht Männern, die da waren, wurde später einer Priester, und einer hat bereits Pfeife geraucht. Du kannst Dir vorstellen, was das für eine für eine Gruppe war.

SWR1: Habt ihr wenigstens die Musik ein bisschen laut gemacht?

Gottschalk: Die Musik war laut, davon gehe ich aus. Ich hatte damals ein Tonband. Das war das größte Glück. Das war noch kein Kassettenrekorder, sondern das war so ein Ding mit zwei Spulen. Und da habe ich aus dem Radio immer irgendwelche Hits aufgenommen und war immer verzweifelt, weil die Leute reingeredet haben. Zur Rache habe ich dann in jeden Titel reingeredet, den ich später im Radio aufgelegt habe.

SWR1: Was lief da auf dem Band?

Gottschalk: Die Musik damals war sehr englisch geprägt. Also The Kings, The Marmalade, oder The Who. Die haben mich mehr interessiert als die Doors, oder die Songs die aus Amerika zu uns "schwappten". Ein Kollege hat mich heute daran erinnert, dass als ich 18 war Gary Puckett & The Union Gap Parkett mit "Young Girl" Nummer Eins war.

SWR1: Was ist denn mit 18 mit den Mädels gelaufen?

Gottschalk: Wenn etwas gelaufen wäre, würde ich es nicht im Radio erzählen. Und schon gar nicht auf SWR1. Hier hören ja nur Menschen zu, der eine gewisse sittliche Reife haben. Auf Insta erzähle ich alles.

SWR1: Da hast Du einen eigenen Kanal?

Gottschalk: Da habe ich keinen eigenen Kanal. Aber ich habe bestimmt 80 Follower, die von mir nichts wissen und ich nichts von ihnen. Bei Facebook gibt es Leute, die mir folgen, obwohl es mich da gar nicht gibt. Das sind alles Dinge, die zu meinem 18. Geburtstag noch kein Thema waren. Gott sei Dank!

SWR1: Auszeit, Weltreise - was hattest Du mit 18 für Pläne?

Gottschalk: Ich war mit 18 schon in England gewesen. Dort habe ich meinen 17. Geburtstag erlebt. Das war der Summer of Love, der Sommer meines Lebens. Das bleibt bei mir ewig hängen. Das heißt, dass ich damals Titel wie "San Francisco" und "All you need is Love" in England bei der BBC gehört habe, was wesentlich attraktiver war als im Bayerischen Rundfunk.

Das Gespräch führte Michael Lueg.