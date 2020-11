"Gott" - so heißt das ARD-Mitmach-Projekt, bei dem die Zuschauer nach dem TV-Film ihre Stimme abgeben können. Es geht um Leben und Tod und um die Frage: Wem gehört eigentlich mein Leben? Darf ich allein darüber bestimmen?

Der Fall in dem Film nach einem Theaterstück des Autors Ferdinand von Schirach: Ein 78-jähriger, gesunder Mann will Sterbehilfe und ein fiktiver Ethikrat berät darüber. Produzent dieses Projekts ist Oliver Berben.

Oliver Berben dpa Bildfunk Picture Alliance

SWR1: Die Frage um Leben und Tod. Ist das eine Frage, die besonders spannend ist fürs Publikum?

Oliver Berben: Die Frage ist ja existenziell. Insofern hoffen wir, dass sie natürlich ein großes Interesse beim Publikum entfacht. Hauptsächlich geht es aber bei dieser Art einer exemplarischen Fragestellung darum, eine Diskussion in Gang zu bekommen. Es gibt keine klaren Antworten mit Ja oder Nein. Das ist auch nicht verlangt, sondern vielmehr, sich mit der Schwierigkeit dessen auseinanderzusetzen.

SWR1: In "Gott" legen die Mitglieder des Ethikrats alle Argumente auf den Tisch. Das sind die Schauspieler Christiane Paul, Anna Maria Mühe, Barbara Auer, Lars Eidinger, Matthias Habich. Viel Text, kaum Handlung, anderthalb Stunden. Sie fordern viel von uns …

Berben: Ich hoffe nicht, dass es kaum Handlung für Sie gibt. Aber es ist richtig. Es handelt sich um ein Kammerspiel, um eine Situation, in der die Menschen miteinander sprechen und vor allem auch einander zuhören.

Es ist in Zeiten wie diesen nicht immer ganz einfach, weil wir natürlich gewöhnt sind, uns schnell zu empören, Meinungen nicht mehr zuzulassen und sich nicht die Zeit zu nehmen, zu diskutieren. Wir hoffen, mit diesem Projekt die Menschen wieder dazu zu bekommen, sich gegenseitig zuzuhören und darüber nachzudenken, dass die eigene Meinung nicht zwangsläufig auch die der anderen sein muss und man auch nicht unbedingt einverstanden mit ihr sein muss, aber sie respektieren kann.

SWR1: Sie haben schon gesagt, es gibt nicht nur eine Antwort auf diese Frage "Wem gehört mein Leben?". Was erwarten Sie von den Zuschauern?

Berben: Zunächst mal ist die Frage "Wem gehört mein Leben?" nicht ganz richtig, sondern es muss er heißen: "Wir sind sehr selbstbestimmt in der Art und Weise, wie wir leben. Wie weit geht diese Selbstbestimmung beim Tod?". Also, inwiefern kann ich über meinen Tod selbst bestimmen? Nicht nur über das Leben, sondern auch in der Art und Weise, wie und ob man sterben möchte?

Ich hoffe, dass es Diskussionen auslöst. Und auch, dass es wahrscheinlich nicht immer nur die eine einzig richtige Antwort darauf gibt. So ging es mir persönlich auch, als ich das erste Mal diesen Text von Ferdinand von Schirach gelesen habe. Hauptsächlich soll es darum gehen, die Menschen dazu zu bekommen, sich damit auseinanderzusetzen - mit sich selbst, aber eben auch mit dem Gegenüber.





SWR1: Gab es auch beim Dreh viel Gesprächsbedarf bei dem Thema?

Berben: Es gab unheimlich viel Gesprächsbedarf. Gott sei Dank allerdings im Vorfeld - was auch gut ist - beim Dreh selbst ist die Zeit natürlich knapper. Aber wir haben unzählige Stunden damit verbracht, die Thematik, die Problematik und auch die Argumentation zu besprechen. Im Vorfeld erst in kleiner Runde mit Ferdinand von Schirach und mir allein, später natürlich auch mit dem Regisseur und den Schauspielern. Und ich kann Ihnen sagen, es war nicht immer leicht. Und es war auch sehr, sehr viel Diskussion am Werk. Und das ist gut so.

Weitere Informationen zum TV-Film und der Live-Abstimmung finden Sie auch auf der Homepage von "Das Erste".