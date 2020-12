Corona hat uns leider einen Strich durch die Weihnachtsmarkt-Rechnung gemacht. Anstatt an den Glühweinstand, geht es also dieses Jahr an das entsprechende Regal im Supermarkt oder zum Winzer Ihres Vertrauens.

Woran erkennt man einen guten Glühwein? Colourbox Foto: Colourbox.de Das Etikett hilft nicht Wer genau wissen will, was in der Flasche ist, hat ein Problem: Auf Glühweinflaschen muss kein Zutatenverzeichnis aufgeführt werden, denn die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung schreibt das nicht vor. Glühwein ist ein weinhaltiges Getränk mit einem Alkoholgehalt von mindestens 7 bis weniger als 14,5 % Vol. und dadurch von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen. Deshalb finden sich auf dem Etikett nur Angaben zum Hersteller, Abfüller oder Vertreiber, der Alkoholgehalt, die Füllmenge und gegebenenfalls eine Allergenkennzeichnung, wie z.B. "enthält Sulfite". Auf den Wein kommt es an Über die Qualität des Glühweins entscheidet der verwendete Grundwein. Jedoch ist es laut Etikett nicht erkennbar, ob ein hochwertiger Rotwein oder billig Fusel verwendet wurde. Und man schmeckt es auch nicht unbedingt, weil der Glühwein mit Aromen, wie Zimt und Nelken, gewürzt und zusätzlich gesüßt wird. Es hilft nur probieren. Ein starker Süßgeschmack ist ein Indiz für den Einsatz von einem einfachen Grundwein, der mit Zucker und Aromen "aufgepeppt bzw. übertüncht" wurde. Gewürznelken sind unverzichtbar in einem Glühwein Colourbox Foto: Colourbox.de - Alternative: Winzer-Glühwein Wer es genau wissen will, welcher Wein verwendet wurde, bleibt nur der Gang zum Winzer, der einen Glühwein anbietet. Dort gilt zumindest die Vorgabe, dass der Grundwein aus eigener Herstellung stammen muss. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, haben die Winzer viele Freiheiten, was Rebsorten und Gewürze angeht. Das heißt aber auch, hier gibt es keine Garantie für einen qualitativ hochwertigen Grundwein. Wie finde ich einen guten Glühwein? Es bleibt einem nichts anderes übrig als zu probieren. Natürlich kann man auch seinem Winzer vertrauen, dass er einem nicht den billigsten Tropfen abfüllt. Er will schließlich, dass man wiederkommt. Manche Winzer verkaufen Wein und Glühwein-Würzmischung auch getrennt. Dann haben sie die Möglichkeit selbst zu entscheiden, welchen Grundwein sie verwenden, mit welchen Aromen sie würzen und wieviel Zucker im Becher landet. Tipp für die Zubereitung: Den Glühwein nicht zum Kochen bringen, sonst wird er bitter.