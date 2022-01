Neues wagen und dabei glücklich werden

Den sicheren Job kündigen oder in eine andere Stadt umziehen - wer schon mal einen solchen mutigen Schritt gewagt hat, kennt vielleicht auch das positive Gefühl nach einem gelungenen Neustart.

Glücksforscherin Professor Michaela Brohm-Badry von der Universität Trier und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Positiv-Psychologische Forschung hat in ihrem Buch "Aufbrechen" Beispiele gesammelt und kennt auch Voraussetzungen dafür.

Professor Michaela Brohm-Badry dpa Bildfunk Picture Alliance

Mit dem Buch möchte sie anderen Menschen Mut machen. Dafür hat die Forscherin mit vielen Menschen in der Region Trier gesprochen, die eine besondere Idee hatten, sie umsetzten und damit etwas Neues angefangen haben.

Die ersten Schritte

Den Mut zur Veränderung könne man auch lernen, so Brohm-Badry. Wichtig ist, sich am Anfang erst einmal kleine Schritte vorzunehmen und diese Vorgehensweise dann auch zu trainieren. "Die Menschen haben mir erzählt, dass es eigentlich um drei Dinge geht, die auch in der Motivationsforschung wichtig sind", so die Forscherin:

1. Das Gefühl, die freie Wahl zu haben.

2. Sich selbst als kompetent wahrzunehmen oder sich kompetent zu machen. Hierfür kann man gegebenenfalls Informationen nachlesen oder sich entsprechende Videos ansehen, um zu verstehen wie etwas funktioniert.

3. Sich sozial verbunden fühlen - ob das nun der Partner, die Familie oder Freunde sind, die einen unterstützen. In dieser Verbundenheit findet man die Stärke etwas Neues umzusetzen.

Hormone sind im Spiel

Wenn wir über unseren Schatten springen, ergäben sich neue Möglichkeiten im Leben und das Gehirn springe an, so die Glücksforscherin: "Wir haben den Neurotransmitter Dopamin. Das ist das sogenannte Motivationshormon und das springt in dem Moment an, wenn wir uns irgendetwas vornehmen. Dadurch wächst Energie im ganzen Körper". Das gilt auch schon bei Dingen, wie beispielsweise zehn Minuten Spazierengehen. Allein die Bewegung regt die Dopamin-Produktion in unserem Gehirn an. Wenn man sich in kleinen Schritten aus seiner Komfortzone bewegt und seine Fähigkeiten erweitert, kann man sich damit auch größeren Aufgaben und Zielen annähern.

Buchcover: "Aufbrechen" von Michaela Brohm-Badry Beltz Verlag Aufbrechen Die Freiheit zur Selbstentfaltung gewinnen Verlag: Beltz Verlag ISBN: 978-3-407-86695-0

Gehirntraining

Das Gehirn passt sich dem an, was wir üben. Es entstehen starke neuronale Netze mit Dingen, die man neu tut. Im Rückschluss gilt daher: Wenn man nichts tut, baut das Gehirn die neuronalen Netze wieder ab. Wenn man seinen Wunsch dann verwirklicht hat, sind die Menschen unglaublich glücklich. "Sie haben mir berichtet, dass sie sehr stolz, glücklich und froh waren, endlich irgendetwas in ihrem Leben gemacht zu haben, was sie schon so lange wollten", so die Erfahrungen von Professor Michaela Brohm-Badry.