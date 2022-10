WG-Geheimnisse von Max Giesinger und Michael Schulte

Die neue Single von Max Giesinger und Michael Schulte beginnt mit der Zeile "If I Could Just Go Back In Time" ("Wenn ich nur in der Zeit zurückgehen könnte"). Beide lebten vor einigen Jahren gemeinsam in Mannheim in einer Musiker-WG.

Das machte natürlich auch SWR1-Moderator Veit Berthold neugierig – und er spielte mit den beiden das WG-Erinnerungsquiz.

SWR1: Wer hat häufiger das Bad geputzt?

Max Giesinger: Das dürfte Michael gewesen sein.

Michael Schulte: Das ist absolut richtig. Und wenn Max das mal gemacht hat, musste er das erst mal lernen, denn er hatte dafür spezielle Methoden. Wenn er zum Beispiel das Waschbecken geputzt hat, hat er dafür zu Anfang Klopapier genommen, es nassgemacht und im Waschbecken drin rumgeschrubbt.

SWR1: Wer hat besser gekocht?

Michael: Ich würde sagen, das war tatsächlich ich. Max hatte bis dahin selten oder kaum gekocht. Das hat sich aber gebessert. Max kocht mittlerweile nicht oft, aber besser.

Max: Michael hat immer ein geiles Gericht gemacht, das er von seiner Mutter gelernt hat und das hieß "Paprika". Da bin ich unfassbar drauf steil gegangen. Das war Hackfleisch-Soße mit Paprika.... Das war sowas von lecker.

Michael: ... und eine Zeit lang haben wir immer Geschnetzeltes gekocht.

SWR1: Wer von Euch hat härter gefeiert?

Max: Da haben wir uns beide nicht viel genommen. Du (Michael) warst, glaube ich "ecstasiver" – von Ecstasy haben wir aber schön die Finger gelassen. Als Nordmann hast Du aber noch so Wikinger-Gene in Dir und verträgst einfach mehr...

Michael: Ich bin auch ein bisschen schwerer – 20 Kilo – und einen Kopf größer.

Max: Und wenn wir dann mal gefeiert haben, ging das auch so bis 5, 6 Uhr.

SWR1: Wer hat mehr Dates in die WG gebracht?

Michael: Das ist auf jeden Fall der Giesinger gewesen.

Max: War das so?

Michael: Das war so!

Max: Du warst auch kein Kind von Traurigkeit. Manchmal hat sich das auch überschnitten, dass man da zu sechst morgens saß und gefragt hat: Wer bist Du eigentlich?

Zur neuen Single " More To This Life ". Warum musste sich Michael Schulte weniger dafür umstellen?

Michael: Weil ich schon vorher auf Englisch gesungen habe. Max musste dafür erst ein paar Englischkurse machen.

Max: Ich habe dafür noch ein Auslands-Austausch-Jahr gemacht (lacht) und als Au-Pair gearbeitet.

SWR1: Die Kurse haben was gebraucht – den Unterschied hört man nicht...

Max: Michael hat mir auch Rückmeldung gegeben und wir sind dann nochmal an die Aussprache gegangen. Hättest Du die erste Version gehört ... (singt in schlechtem Englisch die erste Strophe) …

SWR1: Im Text geht es weiter "Now I am lost in the dark...". Was ist denn da los?

Michael: Es geht ja eigentlich darum zurückzugehen, um sich vielleicht die Leichtigkeit von früher zurückzuholen. "In the dark" sein bedeutet ja nur, dass man sich im Erwachsenendasein deutlich mehr Probleme, Stress und Sorgen macht, als früher noch.

Max: ...und seine Päckchen zu schleppen hat. Ich habe eher das Gefühl, es wird mehr, umso älter man wird. Und die Last wird einfach immer größer. Ich frag mich immer, warum ist das eigentlich so und muss das so sein? In dem Song wollen wir den Leuten mitgeben, das innere Kind zu bewahren und wieder zurückzuholen.

SWR1: Jetzt könnte man sagen, die haben leicht reden, diese erfolgreichen Popstars....

Michael: Das ist auch wirklich so. Wir alle hatten in den letzten zwei, drei Jahren unsere Päckchen, die wir mitschleppen mussten. So etwas haben wir in unserer Lebenszeit noch nicht erlebt, dass so viel Mist auf einmal passiert. Aber es gibt da draußen Menschen, die in dieser schwierigen Zeit wirkliche Sorgen haben...

Max: Ja klar, kann man sagen, die Popstars sagen von oben herab, wie man das Leben zu leben hat. Aber es geht ja auch nicht darum, in seinem Leben Popstar zu werden oder Profi-Fußballer. Sondern dass man die Sache macht, die man einfach liebt. Wenn man davon seine Miete bezahlen kann, ist einiges erreicht. Vielleicht kann man die Leute motivieren, den Träumen zu folgen.

Das Interview führte SWR1 Moderator Veit Berthold.