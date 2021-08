Nachdem der Sieger der SWR1 Hitparade gekürt wurde, findet auch dieses Jahr eine Aftershow-Party statt - natürlich online, damit alle dabei sein können. Trotzdem wollen wir die große Party in Präsenz nicht ausfallen lassen - deshalb wird dieses Mal aus der Hitparaden-Party ein "Tanz in den Mai" mit SWR1 Rheinland-Pfalz. Hier verraten wir nun alles Wichtige: Wann steigt die "Nachhol-Party" und wie komme ich an Tickets?

Nach einem Jahr corona-bedingter Zwangspause soll es diesmal wieder eine "Hitparaden-Abschluss-Party" geben. Weil es aber aktuell noch nicht möglich ist eine Party zu planen - so wie wir sie alle kennen und lieben - haben wir uns entschlossen, die Hitparaden-Party auf das nächste Frühjahr zu verschieben - als "Tanz-in-den-Mai-Party". Hitparaden-Party im April 2022 Wir feiern mit Ihnen die Hitparade am 30. April 2022 in Mainz - unter hoffentlich dann entspannteren Bedingungen. Und die Karten dafür können Sie ab dem 23. August bei uns im Programm und auf der Facebook-Seite bei verschiedenen Spielen rund um die SWR1 Hitparade gewinnen. Also: Viel SWR1 Rheinland-Pfalz hören oder uns bis Sonntag, den 29.08.2021, Ihre beste Hitapraden-Geschichte - gerne mit Foto - per Privatnachricht an unsere Facebook-Seite schicken. Die fünf besten, außergewöhnlichsten, verrücktesten Geschichten werden während der SWR1 Hitparade veröffentlicht und gewinnen ebenfalls Tickets. Teilnahmebedingungen Veranstalter des Gewinnspiels ist der SWR. Verlost werden Tickets für die exklusive SWR1 Rheinland-Pfalz Hitparaden-Abschlussparty am 30. April 2022 ab 19.00 Uhr in der "Pyramide" in Mainz. Die Teilnehmenden können Tickets gewinnen, indem sie sich telefonisch bei SWR1 RP (Tel.: 06131/92939495) oder bei einer der Hitparaden-Veranstaltungen vor Ort als Kandidat*in für die Teilnahme an einem Quiz bewerben. Die Teilnahme an einem Quiz wird unter den eingegangenen Bewerbungen nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Die ausgelosten Kandidat*innen werden telefonisch benachrichtigt. Anschließend spielen die ausgelosten Kandidat*innen in einem Quiz um zwei Karten; können sie die richtige Antwort geben, haben sie gewonnen. Außerdem ist ein Gewinn über die Facebook-Seite von SWR1 Rheinland-Pfalz möglich. Vom 24.08.2021, 13.30 Uhr, bis 29.08.2021, 24 Uhr, können die User*innen per Privatnachricht an die Facebook-Seite von SWR1 Rheinland-Pfalz ihre Hitparaden-Geschichte senden. Im Anschluss wählt die Redaktion aus allen Einsendungen die fünf besten Geschichten aus und kontaktiert die Teilnehmenden per Facebook Privatnachricht. Diese fünf ausgewählten Teilnehmenden gewinnen dann jeweils ebenfalls zwei Tickets für die Hitparaden-Party. Meldet sich ein*e potentielle*r Gewinner*in nicht bis zum 01.09.2021, 24 Uhr, zurück, behält sich die Redaktion vor, eine*n andere*n Gewinner*in auszusuchen. Wer bei dem dazugehörigen Facebook-Aufruf teilnimmt, ist damit einverstanden, dass das zugesendete Foto, Vorname und Wohnort mit der eingesendeten Geschichte im Zeitraum vom 6..-10. September 2021 auf der Facebook-Seite von SWR1 Rheinland-Pfalz veröffentlicht wird. Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Mitarbeitende des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen die Teilnehmenden Namen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Wohnort und Alter angeben und den Teilnahmebedingungen zustimmen. Der Teilnahmezeitraum ist vom 23.08.21 (07:00 Uhr) bis 10.09.21 (24:00 Uhr). Der Gewinn kann nur zu dem vom SWR festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Die Teilnehmenden informieren umgehend den SWR, falls sie bei der Hitparaden-Abschlussparty am 30. April 2022 nicht teilnehmen können oder wollen. Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung abzusagen, abzubrechen oder zu verschieben. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen (z.B. aus Gründen der aktuellen Covid-19-Pandemie) nicht möglich ist. Vorstehendes gilt ebenso für die Durchführung der Hitparaden-Abschlussparty am 30. April 2022. Sollte die für die Hitparaden-Abschlussparty zulässige Besucherhöchstzahl aufgrund der aktuellen Corona-19-Pandemie oder sonstiger Gründe reduziert werden, wird durch eine weitere Verlosung aus dem Kreis der Gewinner*innen ermittelt, wer dann an der Hitparaden-Abschlussparty Party mit geringerer Besucherhöchstzahl teilnehmen darf. Den Teilnehmer*innen stehen im Falle des Eintretens der in den vorstehenden Sätzen genannten Fälle keinerlei Ansprüche gegen den SWR zu. Für den Besuch der SWR1 RP Hitparaden-Abschlussparty gilt: Die An- und Abreise wird von den Teilnehmenden selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt. Die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere im Bezug auf die aktuelle Corona-Pandemie, sind zu beachten und einzuhalten. Es ist zu erwarten, dass die Hitparaden-Abschlussparty eine Lautstärke von 85 dB überschreitet, sodass eine Gehörgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Wir erinnern Sie daran, hierfür selbst Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit zu ergreifen, ggf. auch weitere Maßnahmen bspw. im Hinblick auf Lichteffekte wie Stroboskop-Licht o.ä. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen des SWR, abrufbar unter https://www.swr.de/datenschutz. Mit der Teilnahme an der Aktion erklären sich die Teilnehmer*innen damit einverstanden, dass der SWR über sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Sie stimmen zu, dass der SWR die unter ihrer Mitwirkung hergestellten Bild- und Tonaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR-Fernsehen/Hörfunk und/oder der ARD-Programmfamilie ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere SWR4.de) und/oder Mediatheken des SWR, der ARD sowie in den sozialen Netzwerken (z. B. Facebook/Instagram) und über Drittplattformen (z. B. YouTube) auf Abruf (On-Demand und/oder Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf. Die Teilnehmenden gewährleisten, dass auch die Begleitpersonen dem Vorstehenden zustimmen. Der SWR kann Teilnehmer*innen aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder des Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstiger unerlaubter Handlungen vorliegt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.