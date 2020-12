Klein, gemütlich, zuhause: So wird Silvester 2020. Die Getränkeklassiker schmecken aber auch beim Spieleabend oder als Begleitung zum Menü bei Dinner for one. Und: sie lassen sich mit und ohne Alkohol und auch in kleinen Mengen zubereiten.

Silvester wird in diesem Jahr ruhiger als sonst. Statt großer Neujahrsfeier steht in diesem Jahr bei vielen der Spiele- oder Filmabend an. Für den dennoch guten Start in das neue Jahr finden Sie hier ein paar Rezepte für Silvesterdrinks - Alle eignen sich auch hervorragend zum Mit-Anstoßen bei Dinner for one.

Sanfter Engel

Mit frischem Orangensaft trägt der sanfte Engel direkt in sanfte Sphären - auch ohne Alkohol! Colourbox

Dieser fruchtig cremige Drink ist ganz schnell gemacht und schmeckt sowohl alkoholfrei als auch mit Schuss hervorragend. Einfach Cocktailgläser mit jeweils zwei Kugeln Vanilleeis befüllen. Orangensaft mit 20 ml Gin, Wodka oder Sekt mischen - oder für Kinder den Saft pur lassen. Danach einfach die Gläser mit Orangensaft auffüllen und nach Belieben mit geschlagener Sahne dekorieren. Und da es in Corona-Zeiten ja viel zeit gibt - am besten Orangen frisch auspressen, dann schmeckt der Sanfte Engel noch besser.

Schlammbowle

Auf das Timing kommt es an! Das ist vor allem bei der Zubereitung von Schlammbowle der Fall. Denn am besten schmeckt der Party-Kracher, wenn er eiskalt genossen wird. Den Namen hat die Bowle natürlich ihrer Optik zu verdanken. Durch das Eis wird das Getränk mit der Zeit immer trüber und erinnert dann an Schlamm- schmecken tut's trotzdem.

Für 4 Personen brauchen Sie:



1 Dose halbierte Pfirsiche

Sauerkirschen aus dem Glas

Zitronenlimonade oder Sekt

Orangensaft

Maracujasaft

Vanilleeis

Lassen Sie zuerst die Früchte abtropfen, würfeln Sie die Pfirsiche und geben Sie dann die Früchte in ein Bowlegefäß. Mit Zitronenlimonade, Orangen- und Maracujasaft aufgießen. Für die alkoholische Variante einfach die Limonade mit Sekt austauschen und für den Extra-Schuss einfach im Anschluss mit Wodka abschmecken. Eiscreme als Kugeln daraufgeben, mit Zuckerstreuseln bestreuen und servieren.

Dem ausklingenden Jahr sollte man eiskalte Schulter zeigen..... Colourbox

Wer es heißer mag: Feuerzangenbowle

Ein beliebter Klassiker in der kalten Jahreszeit, der aber auch einiges an Gerätschaften benötigt.

Eine feuerfeste Glasschale oder Stieltopf

Stövchen oder Tischkocher zum Erhitzen und Warmhalten

Brennpaste

Feuerzange

Für etwa acht Portionen benötigen Sie je eine Bio-Orange und -Zitrone, zwei Zimtstangen, zwei bis drei Nelken und je nach Geschmack noch drei, vier Kapseln Sternanis, zwei bis drei Flaschen trockenen Rotwein (je nach Trinkfreude und -festigkeit der Gäste) sowie 54-prozentigen Rum (etwa 175 bis 200 Milliliter pro Rotweinflasche) und einen Zuckerhut.

Feuerzangenbowle - ein Spektakel fürs Auge Imago imago images / Becker&Bredel

Von den heiß abgewaschenen Früchten die Schale dünn abschneiden, den Saft auspressen und durch ein Sieb in einen Topf gießen. Zitrusschalen, Gewürze und Rotwein hinzufügen und alles erhitzen, aber nicht aufkochen lassen. Die Feuerzange über den Topf legen, den Zuckerhut auflegen und mit etwas zimmerwarmem Rum beträufeln, dann anzünden. Bevor die Flamme erlischt, immer wieder mit der Kelle etwas Rum nachträufeln, bis die gewünschte Süße beziehungsweise Mischung erreicht ist. Fruchtschalen und Gewürze entfernen und das Getränk in Punschgläsern servieren.

Wer noch nicht genug davon hat: Glühwein

Glühwein gehört zur kalten Jahreszeit dazu. SWR imago - Susan Brooks-Dammann

Neben dem klassischen Glühwein aus Rotwein, ist auch der weiße Glühwein sehr beliebt und gehört inzwischen auf vielen Weihnachtsmärkten zum regulären Angebot. Und so geht´s: Eine Flasche Weißwein wird mit 300 ml Apfelsaft erhitzt. Hinzu kommen drei Nelken, eine Prise Zimt, ein Päckchen Vanillezucker und 3 El Zucker. Damit es schön fruchtig wird, kann man noch zwei bis drei Orangen auspressen und mit dem Saft dazu geben und mitziehen lassen. Vor dem Servieren werden die Orangen dann wieder entfernt.

