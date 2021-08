Hat man weniger Falten, wenn man viel Wasser trinkt? Hilft Knoblauch gegen Zecken? Mediziner Jürgen Brater weiß, was an den bekannten Alltagsmythen wirklich dran ist.

Dr. Jürgen Brater hat bereits diverse populärwissenschaftliche Bücher geschrieben. In seinem aktuellen Buch "Das Gesundheitsnavi" überprüft er, was an gängigen Gesundheitsempfehlungen tatsächlich dran ist, wenn man sie wissenschaftlich untersucht.

SWR1: Stimmt es, dass man auch mal "Dampf ablassen muss"?

Dr. Jürgen Brater: Eindeutig nein, es gibt darüber Studien, dass Leute, die cholerisch reagieren, ein sehr viel höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkte und Schlaganfälle haben. Gelassen zu bleiben, ist also besser. Immer gleich in die Luft zu gehen, bremst gewissermaßen aus. Ein Mann wird bei immer geringeren Anlässen immer cholerischer. Man tut sich damit wirklich nichts Gutes und sollte lieber versuchen, runterzukommen, gelassen zu bleiben und die Sache irgendwie anders auszustehen.

SWR1: Schadet zu viel Lesen den Augen?

Brater: Es gibt darüber wirklich viele Studien. Sie sagen, dass Menschen mit höherem Bildungsabschluss, die gezwungen sind, während ihrer Ausbildung sehr viel zu lesen, viel häufiger kurzsichtig sind als andere. Tatsächlich nimmt die Kurzsichtigkeit, die auf einem zu langen Augapfel beruht, in den Industriestaaten seit vielen Jahren zu. Wer etwas dagegen unternehmen will, sollte seine Augen öfter in die Ferne schweifen lassen. Leute, die viel ins Freie gehen, sind wohl etwas weniger betroffen. Es kann auch helfen, beim Lesen zwischendurch aufzublicken und mal aus dem Fenster zu schauen.

Wer oft liest, sollte zwischendruch aufblicken und in die Ferne schauen. So werden die Augen geschont. Colourbox

SWR1: Was bringt der Verdauungsschnaps?

Brater: Der Effekt ist eher bescheiden. Es gibt eine kanadische Studie, bei der man Probanden Essen mit dem Kohlenstoff-Isotop C 13 gegeben hat. Wenn dieses Isotop bei der Verdauung verbraucht wird, erscheint es in der Atemluft. Das heißt also die Menge dieses C 13 in der Atemluft ist ein Maß für die Verdauungstätigkeit. Da hat man festgestellt, je mehr Alkohol vor und nach dem Essen getrunken wird, desto weniger C 13 war nachzuweisen. Das heißt, Alkohol stoppt eher die Verdauung. Sie dauert länger. Wenn man es übertreibt, holt man sich vielleicht auch eine Magenschleimhautentzündung. Einen positiven Effekt hat Alkohol nicht.

SWR1: Hilft viel Wasser trinken gegen Falten?

Brater: Das kann man eindeutig verneinen. Faltenbildung im Alter ist normal. Das liegt einerseits an der größeren Brüchigkeit der Haut und andererseits ist es auch genetisch bedingt. Um die Faltenbildung in Grenzen zu halten, sollte man weniger in die Sonne gehen. Rauchen hat auch nachweislichen Einfluss auf die Faltenbildung. Aber Flüssigkeitsverlust hat keinen. Es gibt ein sehr großes dermatologisches Zentrum in Deutschland im Bad Soden, auf dessen Internetseite ganz groß 'Wassertrinken bringt der Haut keine Feuchtigkeit' steht.

SWR1 Leute mit Jürgen Brater

SWR1: Hilft Knoblauch gegen Zecken?

Brater: Eindeutig ja. Ich kann das anhand meines Hundes bestätigen, der gern mal Zecken hatte. Wenn ich ihm Knoblauchpulver ins Futter tat, waren es viel weniger Zecken. Es gibt auch eine schwedische Studie dazu, die belegt, dass Zecken von individuellen Geruch angezogen werden. Deswegen gibt es Menschen, die sehr oft von Zecken betroffen sind, andere gar nicht. Dies soll offensichtlich an der Buttersäure im Schweiß und auch an Ammoniak liegen, der die Zecken anzieht. Knoblauch widert die Zecken wohl ein bisschen an. Dennoch hilft Knoblauch nicht vollkommen - ganz bekommt man die Zecken nicht los. Aber es ist eindeutig, dass man seltener Zecken abbekommt.