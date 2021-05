per Mail teilen

Am SWR1-Tag der Geschwister sprechen wir mit dem Schweizer Geschwisterforscher Jürg Frick. Er erklärt unter anderem, was die Geschwisterbeziehung besonders macht - ganz unabhängig von dem Geschlecht.

SWR1: Was ist das Besondere an Geschwisterbeziehungen?

Jürg Frick: Es ist in der Regel eine nicht trennbare Beziehung. Man hat diese Beziehung, wenn man auf die Welt kommt und wenn die Geschwister gestorben sind - erst dann ist es vorbei. Man sucht Geschwister auch nicht aus wie Freunde. Man hat sie - im Guten wie im Schlechten. Das sind auch Beziehungen, die häufig sehr intim sind. Man kennt sich sehr genau, vor allem wenn man zusammen aufwächst. Besonders ist vielleicht, dass Geschwister auch beides sein können: Sie können eine Ressource und sehr hilfreich sein, aber sie können auch eine Blockade bewirken und manchmal auch lästig oder schwierig sein.

SWR1: Geschwister zu haben, bedeutet Streit oder Unterstützung - oder auch Konkurrenzkampf. Selbst wenn man sich zehn Jahre nicht sieht, sind trotzdem sofort diese Rollen wieder da. Wie kommt das?

Frick: Weil es eingespielt ist. Dahinter stecken jahrelang antrainierte Muster. Wenn man später wieder zu zusammenkommt, reicht manchmal nur ein Wort, ein Blick oder eine Bemerkung. Dann werden diese alten Muster, diese Gefühle, die eben nicht geklärt sind, sehr schnell wieder aktualisiert.

SWR1: Geschwister sind auch eine sehr wichtige Unterstützung. Heißt es umgekehrt für Einzelkinder, dass sie nicht so viel Sozialkompetenz üben können?

Frick: Nein, ich glaube, das kann man aufgrund vieler Untersuchungen nicht sagen. Natürlich haben Geschwister es etwas einfacher, weil sie nicht Freunde oder Spielgefährten suchen müssen. Aber bei Einzelkindern ist es eigentlich entscheidend, wie sie aufwachsen. Probleme gibt es vor allem dann, wenn sie sehr isoliert aufwachsen, weil die Eltern sie abschirmen, und sie somit erst spät in den Kontakt mit Gleichaltrigen kommen. Wenn das nicht der Fall ist, entwickeln sich Einzelkinder mehr oder weniger wie Geschwisterkinder.

SWR1: Gibt es auch Unterschiede, ob ich ein, zwei oder drei Geschwister habe? Oder ist es anders, wenn man zwei Jungs oder zwei Mädels hat?

Frick: Ja, das macht schon einen Unterschied. Zum Beispiel wenn es nur Knaben sind, werden die eher mit sogenannten männlichen Themen konfrontiert. Dann wird mehre gerauft, es geht um Konkurrenz: Wer ist stärker? Wenn ein Mädchen dazu kommt, kann das etwas besser moderiert werden. Es hängt dann aber auch stark von den Eltern ab, wie sie das bewerten.

SWR1: Bietet man dann am besten Rollen an, was früher die klassischen "Mädchen-Werte" und "Jungs-Werte" waren?

Frick: Ich glaube generell, dass man diese Rollenstereotype wirklich nicht mehr pflegt, sondern auch die Kinder in den Rollen, die sie wählen, bestärkt - auch wenn ein Junge oder ein Mädchen eine andere Rolle wählt. Dass man auch nicht versucht, diese Kinder um jeden Preis umzuerziehen. Also wenn der Knabe Freude am Auto hat, dann hat es keinen Sinn, ihn irgendwie zu einem Krippen-Mitarbeiter umzudrehen.

Das Interview führte Dörte Tebben.