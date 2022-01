George Harrison – "The Concert for Bangladesh"

George Harrisons Konzert und Album "The Concert for Bangladesh" ist quasi die Mutter aller Charity- und Benefizkonzerte.

Am 1. August 1971 spielte das ehemalige Mitglied der Beatles zwei Konzerte im ausverkauften Madison Square Garden in New York. Fast 250.000 US-Dollar Spendengelder kamen an diesem Tag zusammen um dem von Krieg, Vertreibung, Völkermord und Naturkatastrophen gebeutelten Bangladesh zu helfen. Aber das war erst der Anfang.

Die Mutter aller Charityshows im ausverkauften Madison Square Garden

Das Livealbum mit dem Mitschnitt des Konzerts und der dazugehörige Konzertfilm haben bis heute viele Millionen Dollar eingespielt. Bis Mitte 1985 sollen es 12 Millionen US-Dollar gewesen sein. George Harrison selbst hat in den 1990er-Jahren sogar einmal von 45 Millionen US-Dollar gesprochen. Und auch heute noch kommen die Verkäufe der DVD und des Albums Bangladesh zugute, über den “George Harrison Fund for UNICEF”.

Bob Dylan, Eric Clapton und viele mehr

Neben George Harrison und seinem Freund und Sitar-Lehrer Ravi Shankar standen bei dem Konzert auch eine Menge anderer prominenter Namen aus der damaligen Musikszene auf der Bühne: Bob Dylan, Ringo Star, Billy Preston, Eric Clapton und noch viele mehr.

1971 veröffentlichte George Harrison nach der Trennung der Beatles das Album "Concert for Bangladesh". Apple Records The Concert for Bangladesh Bewertung: 5 von 5 Label: Apple Titelliste: George Harrison/Ravi Shankar Introduction Bangla Dhun Wah-Wah My Sweet Lord Awaiting on You All That's The Way God Planned It It Don't Come Easy Beware Of Darkness Band Introduction While My Guitar Gently Weeps Medley: Jumpin' Jack Flash/Young Blood Here Comes The Sun A Hard Rain's A-Gonna Fall It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry Blowin' In The Wind Mr. Tambourine Man Just Like A Woman Something Bangla Desh

