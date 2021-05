Wer ein großes Haus mit Garten möchte, kommt bisweilen an seine Grenzen. Aber genossenschaftliches Wohnen kann es möglich machen. Seit mehr als 20 Jahren hat Bauprojektentwicklerin Birgit Pohlmann mit solchen Projekten Erfahrung. Wir haben mit ihr gesprochen.

In mehr als 20 Städten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz hat die Bauprojektentwicklerin Birgit Pohlmann bereits gemeinschaftliche Wohnprojekte entwickelt oder beraten, unter anderem in Mainz.

Birgit Pohlmann ist Bauprojekt-Entwicklerin gemeinschaftlicher Wohnprojekte und hat selbst Erfahrungen gemacht. Privat

SWR1: Wer sich heute überlegt, dass er oder sie gerne in Zukunft mit sympathischen Menschen in einem Haus leben möchte, vielleicht mit Gemeinschaftsraum und Garten, was ist zu tun?

Birgit Pohlmann: Da sind besonders vier wesentliche Punkte zu nennen: Also das erste ist natürlich, sich Gleichgesinnte zu suchen und mit denen darüber zu sprechen, was man erwartet von einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt und was man auch befürchtet. Man muss abschätzen , ob es miteinander passt. Und dann sollte man das Gespräch mit Menschen suchen, die Erfahrungen mit solchen Projekten haben. In Rheinland-Pfalz kann man das über die Landesberatungsstelle des Sozialministeriums oder auch über das Wohnprojekte-Portal machen. Und dann einfach hingehen und gucken, wie dies gemacht haben, das Gespräch suchen und Erfahrungen abschauen. Wichtig ist dann natürlich auch, einfach zu gucken, wo kann es denn hingehen? Wo sind verfügbare Grundstücke? In vielen Städten gibt es mittlerweile Konzeptvergabeverfahren, die sich auch nur an Baugruppen richten. Wenn es das in der eigenen Stadt nicht gibt oder da, wo man wohnen will, dann sollte man beim Stadtplanungsamt nachfragen. Und zuletzt sollte man auch wirklich Fachleute ausfindig machen, die bei den Themen Bauen, Rechtsform gründen und Gruppenmoderation helfen.

SWR1: Sie haben eingangs gesagt, gesagt, man solle sich Gleichgesinnte suchen. Wäre es nicht auch möglich, dass man das Thema als eine Gruppe von Freunden angehen möchte?

Pohlmann: Ja, natürlich. Diese Gleichgesinnten sind im besten Fall Freunde, die sich gemeinsam etwas Neues suchen. Wenn man aber den Weg eines gemeinsamen Hauses geht, befreundet man sich meist ohnehin. Bei Freunden muss man besonders offen miteinander sprechen, nicht, dass man am Ende weniger hat als vorher.

SWR1: Jetzt müssen wir übers Geld reden. Wie viel sollte man für so ein Projekt zur Verfügung haben?

Pohlmann: Beim genossenschaftlichen Bauen gründet man quasi eine Firma, deren eigener Mieter man ist. Und wenn diese Firma ein Haus baut, kostet dieses Haus natürlich genauso viel wie jedes andere Haus auch. Das System ist so, dass man Eigenkapital mitbringen muss über Pflichtanteile in einer Genossenschaft, die sich in der Regel analog zu der gewünschten Wohnungsgröße entwickeln. Das sind mindestens 20 Prozent dieses Eigenkapitals. Man kann sich das so vorstellen: Wenn der Quadratmeter einer Wohnung am Ende inklusive Grundstück 4.000 Euro kostet, dann sind 20 Prozent 800 Euro, die man mitbringen muss. Und natürlich muss man am Ende noch die Miete zahlen. Das Gute bei der Genossenschaft ist ja, dass man damit die Kredite finanziert und die natürlich irgendwann nicht mehr da sind oder weniger werden. Und dann kann die Miete sinken. Wenn man irgendwann geht, kann man das Eigenkapital wieder mitnehmen. Aber natürlich nicht das, was man bis zu diesem Zeitpunkt an Miete gezahlt hat.

SWR1: Wie lange dauert denn eigentlich so ein Vorhaben von der Idee bis zum Einzug?

Pohlmann: Aus der individuellen Erfahrung heraus würde ich zwischen drei und sieben Jahren sagen. Das hängt natürlich auch viel damit zusammen, wie schnell man Mitstreiter und ein Grundstück findet.

SWR1: Woran hakt es denn meistens?

Pohlmann: Oft hakt es, wenn Gruppen zu groß werden, bevor sie grundlegende Entscheidungen getroffen haben und im weiteren Prozess in Streit verfallen. Oder wenn eine bestimmte Grundstimmung über dem Projekt liegt, wenn Leute kommen und gehen oder sich einfach kein Grundstück findet.. Und da glaube ich, ist oft auch das Problem, dass man sich scheut, schon früh im Projekt Fachleute wie Architekten, Finanzberater oder Moderatoren einzubeziehen. Bauen ist ja nichts, was man nebenher macht. Da braucht man Profis.

SWR1: Welche Fragen sollte man sich stellen, wenn man ernsthaft über genossenschaftliches Wohnen nachdenkt?

Pohlmann: Ob das das richtige Wohnkonzept für einen ist und ob man mit dieser Nähe gut klarkommt. Und bei der Genossenschaft muss man sich natürlich fragen, ob man das Geld hat, um die Anteile und die Miete zu zahlen oder ob es eigentlich doch ein bisschen zu riskant sein könnte und ob man es aushalten kann, dass Entscheidungen lange dauern. Man sollte schon so eine gewisse Gelassenheit und Grundgroßzügigkeit mitbringen. Es ist eine Arbeit mit dem normalerweise großen Erfolg am Ende.

Das Gespräch führte Steffi Stronczyk.