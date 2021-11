172 Folgen der SWR1 Meilensteine haben wir bislang aufgezeichnet. Noch nicht ein Mal waren Genesis mit dabei. Kaum zu glauben. Mit dieser Folge haben wir den Missstand dann mal korrigiert.

“Face Value” und “...But Seriously” von Phil Collins und auch Peter Gabriels “So” haben wir schon in Meilenstein-Folgen besprochen. Genesis war bislang noch nicht dabei. In diesen Tagen wird das Album “We Can’t Dance” 30 Jahre alt, der perfekte Zeitpunkt also, eine Podcast-Folge dazu zu machen.

"We Can't Dance" – das erfolgreichste Album von Genesis

“We Can’t Dance” ist das kommerziell erfolgreichste Album von Genesis. Es gab diverse Platin- und Gold-Auszeichnungen dafür. Weltweit wurde die Platte über 10 Millionen Mal verkauft. Interessant ist das vor allem, weil Genesis auf diesem Album wieder deutlich komplexer werden.

"We Can't Dance" von Genesis ist das kommerziell erfolgreichste Album der Band. Virgin Records We Can't Dance Label: Virigin Records Titelliste: No Son Of Mine Jesus He Knows Me Driving The Last Spike I Can't Dance Never A Time Dreaming While You Sleep Tell Me Why Living Forever Hold On My Heart Way Of The World Since I Lost You Fading Lights

Links zum Podcast