Für Hobbygärtner gehört der Herbst zu einer der geschäftigsten Jahreszeiten. Da wird beschnitten, gepflanzt und der letzte Dünger des Jahres muss noch in die Erde. SWR1-Gartenexperte Hans Willi Konrad hat eine etwas andere Auffassung, wenn es um die Gärtnerpflichten im Herbst geht.

Herbstzeit ist auch Pflanzzeit

Grundsätzlich, so erläutert der SWR1 Gärtner, ist es relativ egal, welche Pflanzen man im Herbst in die Erde bringen möchte. "Ob Chrysanthemen, Astern, Heidekrautgewächse oder Zwiebel-Blumen - der Herbst ist eine Pflanzzeit und zum Beispiel auch für Bäume, Sträucher oder Hecken ideal."

Bodentemperatur entscheidend

Dabei spielt es weniger eine Rolle, so der Gartenexperte vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach, dass die Pflanzen im Herbst noch viel Sonne abbekommen, vielmehr muss die Bodentemperatur stimmen: "Solange der Boden vier, fünf Grad plus hat, wachsen die Wurzeln. Das heißt, ich buddle da eine Staude ein, die keine Blätter hat und die entwickelt sich - weil der Boden die richtige Temperatur hat." Außerdem, so der Gartenexperte, ist auch jetzt im Herbst das Angießen sehr wichtig. Nur so bekommen Wurzeln und Knollen einen guten Kontakt zum Boden. Als Richtwert empfiehlt Hans Willi Konrad fünf bis zehn Liter pro Quadratmeter bepflanztem Boden.

Gelassenheit wenn es um den Garten im Herbst geht, mahnt Hans-Willi Konrad an. SWR

Boden-Vorbereitung

Konrad wendet sich gegen den Trend, spezielle Erdmischungen oder Kompost in großem Stil vor dem Pflanzen in den Boden einzuarbeiten: "Ein Gärtner der sich kümmert, pflanzt seine Sachen dahin, wo sie hin gehören," erklärt er. Damit wird die Wahl des passenden Standortes für das gewünschte Pflanzgut oder die Wahl des passenden Pflanzgutes zum bestehenden Standortes zur wichtigsten Prämisse.

Wichtig ist, neben dem richtigen Pflanzen, im Herbst keinen Dünger mehr in den Boden einzubringen und keine Pflanzenschutzmaßnahmen im großem Stil durchzuführen: "Alles geht auf den Winter zu, die Pflanzen ziehen sich zurück. Man sollte der Natur jetzt ihre Ruhe lassen." Konrad mahnt zur Gelassenheit, was im Herbst den Rückschnitt von Pflanzen angeht: "Es geht aufs Ende des Jahres zu. Lassen Sie der Natur einfach die Chance, sich selbst zu regenerieren. Im Frühjahr, da kann man sich kümmern!"

Rasenpflege im Herbst

Wer dennoch zum Beispiel seinem Rasen im Herbst etwas Gutes tun möchte, kann jetzt auf kalihaltige Dünger zurückgreifen, so der SWR1-Gartenexperte. Übermäßiges Wässern sei aber ebenfalls nicht notwendig: "Ich behaupte, wenn der Rasen erst im nächsten Jahr ausreichend Wasser bekommt, dann schafft er es trotzdem."