Christiane Stenger hat schon mehrere Gedächtnisweltmeisterschaften gewonnen. Im SWR1 Talk verrät sie, wie man sich Namen und Einkaufslisten ganz leicht merken kann.

Christiane Stenger hat einen IQ von 145 und ist damit ähnlich schlau, wie Einstein es war. Während der Gedächtnismeisterschaften musste sie sich zum Beispiel 280 Ziffern in fünf Minuten merken und die in der richtigen Reihenfolge wiedergeben. Wie schafft sie das und wie helfen ihr diese Tipps im Alltag?

SWR1: Wie kann ich mir Namen besser merken?

Christiane Stenger: Namen sind schwer zu merken, weil sie so abstrakt sind. Deswegen kann man sich einfache Bilder zu Namen ausdenken. Also zum Beispiel: Thomas hüpfen Tomaten auf der Brille herum. Bei Katja stelle ich mir vor, dass sie gerne Katjes isst, Michael trinkt gerne Milch und Gökhan fährt gerne Kahn. Anna balanciert eine Ananas auf dem Kopf. Samira mag gerne Samt. Man kann mit der Anfangssilbe oder einer kleinen Eselsbrücke einfach ein Bild mit einer bestimmten Person verbinden. Umso verrückter, umso merkwürdiger, desto besser. Denn unser Gehirn merkt sich eben vor allem Außergewöhnliches und Emotionales.

280 Ziffern in fünf Minuten merken? Für Christiane Stenger ist das nicht unmöglich. dpa Bildfunk Ralf U. Heinrich

SWR1: Einkaufen ohne Zettel und nichts vergessen: Wie geht das?

Stenger: Wenn man sich Einkäufe besser merken möchte, dann hilft da die sogenannte 'Körperroute'. Das ist ein Weg, den man sich rund um den eigenen Körper überlegt. Man fängt bei den Füßen zum Beispiel an. Dann kommen die Knie und die Hosentasche. Wenn ich Milch kaufen möchte, dann stelle ich mir also vor, wie ich auf meinen Füßen die Packung Milch balanciere. Dann möchte ich noch Gurken kaufen und stelle mir vor, ich lege auf meine Knie eine Gurkenmaske auf, damit die Haut von der Feuchtigkeit der Gurken versorgt sind. Möchte ich noch eine Paprika kaufen? Dann stelle ich mir vor, dass ich meinen Schlüssel aus der Hosentasche ziehen möchte, da aber plötzlich drei Paprika heraushüpfen. So kann man einfach einen Weg entlang gehen und sich alles merken. Das hört sich vielleicht erstmal kompliziert an, aber wenn man die Technik ausprobiert, klappt es wirklich bei jeder und jedem.

SWR1 Leute mit Christiane Stenger

SWR1: Wie kann man sich Vokabeln besser merken?

Stenger: Die kann man sich mit kleinen Bildergeschichten besser merken. Natürlich nicht bei jedem einzelnen Wort, denn vieles erschließt sich bereits beim ersten oder zweiten Lesen. Aber es gibt Wörter, bei denen man immer Schwierigkeiten hat, sie sich zu merken. Nimmt man zum Beispiel die Vokabel "cubare". Auf Latein heißt das liegen. Jetzt muss man nur noch ein Wort finden, das sich so ähnlich anhört. Also zum Beispiel könnte man an Kuba denken und sich vorstellen, wie man am Strand liegt. Oder man stellt sich eine Kuh vor, die auf einer Bahre liegt - vielleicht weil sie zuviel Cuba Libre getrunken hat.

Das Interview führte Katja Heijnen