Gary Barlow hat als Kopf der Boyband Take That und als Solokünstler Welthits wie "Back for Good" oder "Let me go" geschrieben. Sein erster eigener Song bringt ihn 1986 schon im Teenie-Alter ins britische Fernsehen. Über den Auftritt lacht er heute, doch er kriegt ihn nicht aus der Welt.

Etwa 2.000 Songs hat Take-That-Chef Gary Barlow nach eigenen Angaben bis heute geschrieben. Nachdem er Keyboard spielen gelernt hat, legte er mit 15 damit los: "Als ich mit 19 Jahren dann Ende der 80er zu Take That kam, hatte ich schon hunderte Lieder auf Halde", erzählt er im Gespräch mit SWR1-Rheinland-Pfalz. Aus der frühen Zeit stammt zum Beispiel auch das Stück "A Million Love Songs", das es 1992 sogar auf das erste Take-That-Album (Take That & Party) geschafft hat. Take That (1996) picture-alliance / Reportdienste Take That Band Photo/photoshot Peinlicher Auftritt in der BBC Doch Barlows allererster selbst verfasster Song ist ihm heute einfach nur peinlich. Es war ein reichlich kitschiges Weihnachtslied, mit dem er 1986 sogar in einer BBC-Fernsehshow auftreten durfte: in hellem Pullover, ein bisschen pausbackig und mit bravem Scheitel. Ein alter Heimvideo-Mitschnitt davon hat es tatsächlich ins Netz geschafft. Im SWR1-Interview lacht er selbstironisch darüber: "Das Problem ist, die schlechten Sachen kriegst du aus YouTube nicht mehr raus." Peinlich oder nicht – Gary Barlow hat den Song immer noch drauf und gibt im SWR1-Talk sogar eine Kostprobe davon. Audio herunterladen (936 kB | MP3) Neues Album mit neuem Sound Gary Barlow hat aktuell ganz neue Musik am Start. Am 27. November erscheint sein viertes Solo-Album "Music played by Humans", das überraschend anders klingt. Neben Pop-Songs und Schmuse-Balladen gibt es darauf vor allem aufwändigen Big Band Sound, Jazz und Latin.