So gehen Sie richtig gegen Wurzelunkraut vor

Nach dem vielen Regen wuchert und wächst es in unseren Gärten. Und das gilt auch für das Unkraut. Unser SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad erklärt, was Sie gegen Disteln, Giersch und Quecke tun können.

Allein beim Namen "Giersch" bekommen viele Hobbygärtner bereits Panik, scherzt SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach. Neben Giersch ist es auch der Sauerklee, der häufig im Rasen vorkommt. Die als Wurzelunkräuter bekannte Quecke, Winde und Distel können, wenn man sich nicht richtig um sie kümmert, viel Arbeit bereiten und den Garten zuwuchern, sagt Konrad.

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

Wie wird man sie los?

Wurzelunkraut muss geschwächt werden, meint Konrad. Schwächen heißt: Immer wieder sollten die Pflanzen ab einer bestimmten Länge gekürzt werden: "Gerade das Grüne muss entfernt werden, immer wieder weghacken, mulchen, weghacken, mulchen".

Wenn das Beet bereits stark befallen ist, gebe es einige Gärtner, die es sehr großzügig abdecken, erklärt der Gartenexperte. Ist es noch nicht so schlimm hat Konrad einen weiteren Tipp: "Kartoffeln machen dem Unkraut Konkurrenz, denn sie brauchen selber viele Nährstoffe". Mit diesen Methoden sollten sich von Unkraut befallene Beete auch ohne Gift in den Griff bekommen lassen, sagt Hans Will Konrad.