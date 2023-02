Farbenfrohe Winterblüher für Ihren Garten

Mit farbenfrohen Blüten vertreiben Winterblüher im Garten und der Natur die winterliche Tristesse. Wir haben mit Gartenexperte Hans-Willi Konrad darüber gesprochen, wann welche Winterblüher in unserer Heimat blühen und welche besondere Pflege sie benötigen.

Mit ihren filigranen Blüten setzen winterblühende Gehölze Farbakzente im Garten und der Natur. Der Großtreil der Winterblüher ist heimisches Gewächs, nur wenige sind in den letzten Jahrzehnten eingewandert, so der Gartenexperte Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL).

SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad SWR

Blütezeit

Schon im November fangen die ersten Bäume in Schüben an zu blühen. Allen voran die Winterkirsche mit ihren langen rosafarbenen Kelchröhren, die sich während des Verblühens rosarot verfärben. Wird es richtig kalt, gehen die Blüten kaputt und erfrieren. Sie treiben jedoch neu aus, wenn es wieder besser wird. Dieser Prozess erstreckt sich bis in den späten Winter und geht dann über ins blühende Frühjahr, erklärt Konrad.

Die Winterblüher

Zu den Winterblühern zählen Bäume, Sträucher, Stauden und Blumen. Darunter auch der pflegeleichte Winterjasmin, der mit seinen gelben Blüten beeindruckt. Der Winterschneeball, auch Duftschneeball genannt, setzt ebenfalls schöne Akzente im Garten. Die Blüten der Pflanze leuchten imposant in weiß oder rosa und verströmen, wie der Name schon sagt, einen herrlichen feinen Duft. Weiterhin gibt es noch Forsythien, Christrosen, die allseits bekannten Winterlinge und die eher rar gesäten Freiland Alpenveilchen, die ihren rosaroten Blütenteppich am liebsten am Gehölzrand ausbreiten. Vor allem aber ist die Zaubernuss laut dem Experten ein "wunderschönes Gehölz". Sie bildet fadenförmige Blüten in Gelb, Orange oder Rot.

Die Blütenblätter der Zaubernuss sind schmal und filigran. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Benötigen Winterblüher eine besondere Pflege?

Winterblüher sind recht anspruchslos und brauchen kaum bis gar keinen Schnitt, so Konrad. Sie kommen auch mit rohem, nicht so nährstoffreichen Boden aus. Was sie aber gerne haben, ist ein sonniger bis halbschattiger Platz und, wenn möglich, keine großen kalten Winde. Die vertragen sie nicht so gut.

Es gibt Blüten, die halten locker zehn Grad Minus aus. Also die sind schon alle hart im Nehmen.

Die robusten Winterblüher können auch ein schönes Valentinstags-Geschenk sein, als Alternative zu einem herkömmlichen Schnittblumen-Strauß.