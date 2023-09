Nach Strand oder Bergen im Sommerurlaub, geht es wieder heim in den eigenen Garten, der sich in den vergangenen Wochen vielleicht in einen Dschungel verwandelt hat.

Mit welchen Arbeiten Sie dann am besten beginnen, sagt Ihnen SWR1 Gärtnerin Natalie Bauer.

Gartenbloggerin und Gartenplanerin Natalie Bauer (c) Natalie Bauer / https://wildes-gartenherz.de/

Natalie Bauer: Viele kommen aus dem Dschungel-Urlaub direkt in den nächsten Dschungel, und zwar in ihren eigenen Garten. Es ist aber alles halb so schlimm. Mein Vorschlag, wie man da im Garten am besten vorgeht, ist als erstes das Unkraut jäten. Das hat Vorrang, damit es sich einfach nicht noch weiter ausbreitet. Dabei kann man auch gleich den Boden lockern. Das stoppt die Verdunstung von Wasser aus dem Boden und macht ihn etwas fluffiger, wenn der Gärtner dann endlich mal wieder gießt.

Als zweiten Schritt empfehle ich, eine Art "Lazarett-Bestandsaufnahme" zu machen. Schauen sie bei den Stauden, was durchhängt. Und machen sie einen "Raschel-Test". Fassen sie dafür mit dem Finger ein paar vertrocknete Stauden an. Wenn diese laut rascheln, bedeutet das wahrscheinlich, dass sie zumindest oberirdisch abgestorben sind. Dann schneiden Sie sie einfach radikal ab und legen den Schnitt auf den Boden. Gucken sie dann, ob die Pflanze überlebt. Gießen Sie die Staude dann durchdringend. Ein paar Tage später kann man dann den Rasen mähen.

Auch Zimmerpflanzen wollen in der Abwesenheit der Besitzer gut versorgt und bewässert sein. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

SWR1: Nach dem vielen Regen und der vielen Sonne ist der Rasen in die Höhe geschossen. Da empfehlen Sie aber besser nicht so kurz zu mähen. Warum?

Bauer: Ja, da muss man ein bisschen Geduld haben. Beim Rasen ist es tatsächlich so, dass er auf der halben Halmlänge eine Art Vegetationspunkt besitzt. Das heißt, der Spross von Gras wächst aus diesem Vegetationspunkt heraus. Deswegen ist es nicht gut, wenn man mit dem Rasenmäher alles radikal kürzt, weil der Vegetationspunkt dann weg ist und sich das Gras dann schlechter erneuern kann. Ich kann die Ein-Drittel-Regel empfehlen und den Rasen um ein Drittel runtermähen, ein paar Tage den Garten genießen und dann einfach nochmal drübermähen.

SWR1: Viele Kübelpflanzen haben ja auch gelitten. Was kann ich beim nächsten Sommerurlaub besser machen?

Bauer: Da gibt es ein paar Grundregeln. Die ganze Arbeit kann man sich sparen, wenn man Kästen und Kübel mit Wasserspeicher kauft. Ansonsten gilt, bevor man wegfährt, stellen Sie die Plinzen raus aus der Mittagssonne in den Schatten und dicht beieinander. Natürlich sollte die Wasserversorgung gewährleisten sein - entweder durch den Nachbarn oder mit der Notlösung: Füllen Sie eine Plastikflasche mit Wasser und stellen sie kopfüber in den Topf, damit sie das Wasser langsam an den Kübel abgeben kann. Oder die Erde der Kübelpflanzen einfach mal Mulchen. Das kann man nicht nur im Beet machen, sondern auch in den Kübeln. Einfach eine Sandschicht drüberlegen oder auch Schafswolle. Die Schafswolle hat den Vorteil, dass sie ein bisschen Wasser aufnehmen kann. Und wenn die Pflanzen nach Wasser schlürfen, kann sie das auch wieder an die Erde und an die Pflanze abgeben.

Das Interview führte SWR1 Moderator Christian Balser.

Unter "Wildes Gartenherz" bloggt Natalie Bauer regelmäßig über ihren Garten und gibt "gerne mit humorvollem Mundwerk" hilfreiche Tipps.