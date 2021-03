Wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht, sind längst noch nicht alle Überbleibsel der kalten Jahreszeit entfernt. SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad erklärt, warum es sich nun lohnt, das alte Laub aus dem Garten zu entfernen.

Da herabgefallenes Laub einen idealen und natürlichen Frostschutz für Ihre Blumen darstellt, sollten Sie die Blätter so lange wie möglich auf den Beeten ruhen lassen. Aus Sträuchern sollten die verwelkten Blätter aber langsam entfernt werden, empfiehlt SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad. Denn wenn es jetzt wärmer wird, können sich im noch feuchten Laub Krankheitserreger bilden.

Jedoch sollten Sie das alte Laub nach dem Aufräumen nicht entsorgen. Am besten Sie häckseln die Blätter und geben Sie in zerkleinerter Form erneut als Dünger und Kälteschutz auf die Beete. Auch als Kompostzugabe eignet sich zerkleinertes Laub oder Sie häufen es in einer Ecke ihres Gartens an, sodass es von Kleintieren als Schutz genutzt werden kann.

Altes Laub dient Pflanzen im Winter als Kälteschutz.

Erneute Kälte eine Gefahr?

Auch wenn es erneut kälter wird und im Mai die Eisheiligen warten, sei dies kein Problem für die Sträucher, meint Konrad. "Wenn es jetzt nicht minus 15 Grad und Kahlfrost gibt, sollte das kein Problem sein".

Die ersten Schädlinge sollten Sie ebenfalls im Blick behalten. Ungebetene Gäste, die in Eiern überwintern, können mit einer sogenannten Voraustriebsspritzung mithilfe von umweltverträglichen Präparaten auf Ölbasis entfernt werden.