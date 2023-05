Thuja – das sind pflegeleichte und beliebte Lebensbäume, die in vielen Vorgärten in Rheinland-Pfalz stehen. Aber was mache ich, wenn braune, vertrocknete Flecken auftauchen?

Die Pflege von Bäumen und Pflanzen ist nicht immer leicht. Wie Sie Ihren Lebensraum richtig verwöhnen können, weiß SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach. Machen Sie den Test am Lebensbaum Ob ein Zweig abgestorben ist, können Sie leicht feststellen. Einfach mit der Hand über einen Zweig fahren – wenn dann die Nadeln abfallen und nach leichtem Kratzen sich unter der Rinde nichts mehr Weißliches befindet, sollte man den Zweig am Stamm abschneiden, so der SWR1 Gartenexperte. " Das wird dann nicht mehr gesund, ist tot und belastet die Pflanze einfach nur noch ". dpa Bildfunk A. Warnecke Ursache für braune Stellen am Thuja Lebensbaum? Dass die Thuja braun wird, hat mehrere Ursachen. Zum einen ist unser Klima dafür verantwortlich. Die Thuja mag es feucht, da sie aus einer Region mit viel Wasser und Luftfeuchtigkeit stammt. Zum anderen mag sie aber auch nicht zu viel Wasser. Ein schwerer Boden, der lange Wasser hält, ist nicht gut für sie. Darüber hinaus gibt es viele verschiedene Pilze, die an Triebe und Nadeln gehen oder die im Boden sind und die Bräune verursachen. Oft stehen Thujas an den Rändern der Grundstücke und werden daher durch Hundeurin oder Salzwasser belastet. " Es kann aber auch ein Nährstoffmangel sein ", sagt Konrad. Für die Bräune können auch Insekten verantwortlich gemacht werden, die an der Pflanze fressen oder dort ihre Eier ablegen. Es gibt also ganz viele Ursachen, warum die Thuja braun wird. Was tun für ein bisschen "Thuja-Wellness"? Wässern Sie gezielt. Gerade die Sommer, die wir in den letzten Jahren häufiger hatten, machen der Pflanze unheimlich zu schaffen. Nutzen Sie Kompost oder Bodenaktivatoren. Arbeiten Sie also mit organischem Dünger, aber übertreiben Sie es damit auch nicht. Wenn Sie Rasenschnitt haben, mulchen Sie damit den Boden rund um die Thuja. " Das hält gut die Feuchtigkeit und unterstützt den Standort ", weiß Hans-Willi Konrad. SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad SWR Über unseren Gartenexperten Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL) ist der SWR1 Gartenexperte. Jede Woche hat er interessante Tipps für alle Garten- und Pflanzenliebhaber parat.