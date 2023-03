Kiwis im eigenen Garten anpflanzen

Die Kiwi stammt eigentlich aus dem ostasiatischen Raum. Sie kann aber auch hier bei uns angebaut werden. Gartenexperte Hans-Willi Konrad weiß, was sie zur eigenen Kiwizucht brauchen.

Wenn Sie Kiwis im eigenen Garten anbauen wollen, ist laut SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL) wichtig zu wissen, welche Sorten Sie kaufen. "Die Kiwis gibt es als Jungs und als Mädchen, und dann gibt es noch mal beides gemischt", erklärt Hans-Willi Konrad.

SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad SWR

Aus welchen Kiwi-Sorten wachsen Früchte?

Wenn Sie nur die männliche Sorte kaufen, bekommen Sie keine Früchte, sondern nur die Blüten. Dasselbe passiert, wenn Sie nur die weiblichen einpflanzen. Erst, wenn Sie die beiden Sorten mischen, erhalten Sie am Ende auch die leckeren Kiwi-Früchte. "Ich muss also ganz genau wissen, was für eine Sorte ich kaufe", rät der Gartenexperte. Dafür fragen sie beim Kauf am einfachsten den Fachhändler oder schauen auf das Etikett an der Pflanze.

Welche Erde und Pflege brauchen Kiwis?

Pflanzen Sie Ihre Kiwis am besten in einen sauren Boden. Hans-Willi Konrad nennt als Beispiel den Rhododendron-Boden. Außerdem sollte der Boden feucht, humusreich und wasserdurchlässig sein. Wichtig sei auch, dass der Platz, an dem die Kiwis wachsen sollen sonnig, warm und vor kaltem Wind geschützt ist. Achten Sie zusätzlich darauf, dass die Pflanzen vor Frost geschützt sind und binden Sie die Triebe an Gittern oder einer Pergola fest, damit sie hoch wachsen können.

Auf die ersten Früchte müssen Sie leider etwas warten. Laut Gartenexperte können Sie Ihre Kiwis erst nach drei bis vier Jahren ernten. "Am Anfang ist es nur Hege und Pflege", erklärt er.

Sind Kiwis anfällig für Krankheiten?

Eigentlich sind Kiwis nicht sehr krankheitsanfällig. Es könne laut Hans-Willi Konrad eventuell mal eine Chlorose auftreten. Vor allem wenn der Boden zu kalkhaltig ist oder, wenn er zu trocken wird. Auch die Blattlaus oder die Spinnmilbe könnte ab und zu auf den Pflanzen auftauchen. "Aber im Großen und Ganzen sind sie bis jetzt nicht sehr krankheitsanfällig", so der SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad.