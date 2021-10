Igel und Hummeln im Herbst helfen

Was Sie jetzt für Maulwurf, Igel und Co. tun können und warum Sie jetzt schon an die Hummeln im kommenden Sommer denken sollten, das haben wir mit unserem SWR1 Gartenxperten Hans-Willi Konrad geklärt.

Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL) rät dazu, den Igeln jetzt ein Winterquartier in Form eines Laubhaufens anzubieten. Dabei darf es ruhig etwas mehr sein, so der Experte: "Das können schon einen drei, vier, fünf Schubkarren voll sein und die decken Sie dann mit Reisig ab, damit der nächste Wind das nicht alles wieder weg weht."

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

Wer es richtig gut machen möchte, der kann dem Igel sogar schon eine kleine Höhle aus Steinen und Holz bauen, empfiehlt Konrad und damit nicht genug: "Auspolstern mit Rasenschnitt, Stroh oder trockenem Laub - das ist schon machbar. Mehr hat der Igel ja auch in der Natur im Winter nicht."

Igel im Haus überwintern?

Wer nach dem ersten Frost einen orientierungslosen Igel im Garten sichtet, der sollte eingreifen, wenn auch mit einer klaren Regel: "Wenn ein Igel unter einem Pfund, also maximal um die 500 Gramm wiegt, dann ist er wohl hilfsbedürftig. Das bedeutet, dann kann man sich um ihn kümmern." Dann ist das ins Haus holen eine Alternative, so Konrad weiter. Es geht aber auch anders: "Man kann ihm auch ein Plätzchen im Freien anbieten und ihn dort mit Futter versorgen. Bedenken Sie, Igel sind oft voller Flöhe und können auch noch andere Parasiten haben." Bevor Sie also den Igel ins Haus holen, denken Sie auch an den Eigenschutz, so Konrad. Außerdem sollte man in jedem Fall einen Tierarzt oder eine örtliche Tierschutzorganisation wegen des weiteren Vorgehens kontaktieren, so der Experte weiter.

So helfen Sie Igeln im Herbst und Winter

Jetzt Hummel-Hilfe leisten

Auch die Hummeln benötigen jetzt die Aufmerksamkeit des Gärtners. Da diese Insekten lange im Jahr und bereits früh im nächsten Jahr unterwegs sind, kann der Gärtner mit ein paar simplen Tricks dafür sorgen, dass die pelzigen Insekten genügend Nahrung finden. "Setzen Sie jetzt früh blühende Blumenzwiebeln, Winterlinge, Schneeglöckchen, Krokusse. Und säen Sie in die Wildblumenwiese im Rasen möglichst auch Frühblüher ein." Und auch das vom Gärtner oft so verhasste Efeu bekommt eine besondere Bedeutung in Sachen Hummel-Hilfe: "Ich mag Efeu auch nicht besonders, aber für die Hummeln die jetzt noch nach Nahrung suchen, ist das etwas ganz Besonderes."